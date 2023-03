Berrettini ancora non c’è 

Indian Wells. Ci pensa Jannik Sinner a ridare un po’ di gioia al tennis italiano dopo un venerdì notte da incubo al Masters 1000 di Indian Wells, in California. Al debutto, l’altoatesino ha battuto ieris era in due set il francese Richard Gasquet (n. 43 del ranking), col punteggio di 6-3, 7-6, in poco più di un'ora e mezza di gioco. poi ha atteso l’esito della sfida (giocata nella notte) tra Lorenzo Musetti e Adrian Mannarino, per conoscere il nome del suo prossimo avversario.

Doppia amarezza

Quella precedente era stata una serata amara per l’Italia che, nel giro di poche ore, aveva perso due punte: Matteo Berrettini e Camila Giorgi. Il romano ha peccato ancora una volta di continuità: le poche partite disputate agli Australian Open non sono bastate e alla fine si è arreso a Taro Daniel, giapponese di origini statunitensi, numero 103 del mondo, che si è imposto per 7-6 (5), 0-6, 6-3, firmando la seconda vittoria in carriera in cinque confronti diretti. La differenza, conti alla mano, l'ha fatta la percentuale più bassa di prime in campo (55% contro 59%) e di punti vinti con la seconda di servizio (44% contro 58%). Dato positivo: Matteo non ha accusato problemi fisici.

Semaforo rosso anche per Camila Giorgi ma la 31enne di Macerata, numero 46 del mondo, aveva un ostacolo molto alto, rappresentato da Jessica Pegula, numero 3 Wta: ha ceduto per 3-6, 6-1, 6-2, in un'1h53' di gioco, alla 29enne di Buffalo, già in vantaggio per 6-2 nel bilancio dei confronti diretti. Nella notte, l’altra azzurra Martina Trevisan ha giocato contro Madison Brengle, anche lei americana.

RIPRODUZIONE RISERVATA