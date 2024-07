Berrettini, 10 e lode Musetti, che rimpianto! 

Un Matteo Berrettini da 10 e lode: ha vinto il torneo Atp 250 di Kitzbuhel battendo in due set (7-5, 6-3) il francese Hugo Gaston e infilando il secondo successo consecutivo sulla terra, dopo quello ottenuto domenica scorsa a Gstaad. Per il romano quello austriaco è il decimo titolo in carriera e coincide con la decima vittoria consecutiva sulla terra senza cedere nemmeno un set. «È stata una settimana pazza. Ovviamente ora c'è un po' di stanchezza, ma è una stanchezza “buona”. Hugo mi ha fatto sudare», ha detto a caldo Berrettini, che ha anche ringraziato il pubblico «per il sostegno». Berrettini ritocca il suo record stagionale sul “rosso” che parla ora di 15 vittorie l0unica sconfitta contro il serbo Kecmanovic al primo turno di Monte-Carlo: da domani sarà n. 40 Atp, dopo essere stato anche 154 (a marzo). Curiosamente, era n. 40 anche il 31 luglio 2023.

A Umag, in Croazia, Lorenzo Musetti ha invece perso una finale che gli lascerà moltissimi rimpianti. Avanti di un set, avanti 5-4 e servizio nel terzo, avanti 3-1 nel tie-break ha perso un punto sfortunato e ha finito per perdere partita e torneo. Di fronte al pubblico croato in gran parte a suo favore, ha ceduto per 2-6, 6-4, 7-6 (5) all’argentino Francisco Cerundolo che aveva già battuto in modo simile Lorenzo Sonego. Un vero peccato per Musetti che poteva uguagliare il proprio best ranking (15 Atp) e che già oggi sarà in campo a Parigi.

