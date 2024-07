Bernini su Sos Enattos: «La Spagna è con noi» 

È sempre più ampio e ora coinvolge anche la Spagna l'interesse nei confronti dell'Einstein Telescope, il progetto per il più grande osservatorio di onde gravitazionali mai costruito prima, per la cui sede Lula concorre con il sito dismesso della miniera di Sos Enattos. Torna in Sardegna, per la terza volta in poco più di un anno Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca (la sua prima visita a Sos Enattos fu a marzo 2023, e la seconda visita a Lula in chiusura della campagna elettorale per le regionali).

Il suo arrivo è previsto nella mattinata di oggi nella sala consiliare del Comune di Olbia, ospite del sindaco Settimo Nizzi. In programma l'incontro con il viceministro spagnolo della Scienza e della Ricerca Juan Cruz Cigudosa e la firma di un documento di intenti, quale importante endorsement a favore dell'Einstein Telescope. All'incontro, oltre al padrone di casa, il sindaco Nizzi, saranno presenti il sindaco di Lula Mario Calia, che non ha rilasciato dichiarazioni in merito, la Presidente della Regione Alessandra Todde, i rettori delle Università di Sassari Gavino Mariotti e di Cagliari Francesco Mola. L’incontro istituzionale, promosso dal sindaco Nizzi è volto a coinvolgere gli attori principali del territorio affinché si crei una rete a sostegno del progetto scientifico che vede la Sardegna proiettata nel panorama della fisica mondiale.

RIPRODUZIONE RISERVATA