Bernini: l’Einstein Telescope è una scommessa irripetibile  

«Un’occasione imperdibile», la definisce la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. «In Sardegna potrebbe sorgere una sorta di piccolo Cern italiano, un centro che diventerebbe punto di riferimento per la ricerca scientifica internazionale. Il Governo crede nella candidatura del nostro Paese: abbiamo le eccellenze, abbiamo l’area dell’ex miniera di Sos Enattos che è perfetta per ospitare il telescopio di onde gravitazionali più grande al mondo. Abbiamo tutte le carte, ora sta a noi giocare bene questa partita con i Paesi Bassi, i nostri competitor».

Bolognese, classe 1965, avvocata, elegantissima dama di ferro di Forza Italia, già ministra per le Politiche europee nel Governo Berlusconi IV, Anna Maria Bernini vanta una grande esperienza – come avvocata e docente universitaria – in tema di arbitrato, conciliazione, metodi extragiudiziali di composizione dei conflitti. Non c’è un conflitto con l’Olanda; c’è però una competizione, sicché è meglio avere dalla propria parte una ministra capace di, come dice lei, «giocare bene questa partita». E dell’Einstein Telescope di Lula, lei ha più volte sottolineato «il grande valore scientifico e strategico per il nostro Paese».

Ministra Bernini, si prevedono anche ricadute occupazionali. È stata fatta una proiezione, una stima dei posti di lavoro che nascerebbero?

«Certo, è stato fatto un primo studio di fattibilità. Prevediamo circa 36mila occupati solo per la costruzione dell’infrastruttura. Poi avremo oltre ai ricercatori, non solo personale tecnico, ma anche servizi, infrastrutture e tutta una serie di attività collegate. Una importante opportunità per la Sardegna e per l’Italia intera».

Qual è l’investimento previsto?