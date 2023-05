Bernini al G7: «L’ET è una priorità» 

Tokyo. La linea non cambia, anzi si rafforza giorno dopo giorno: l’Einstein Telescope è una priorità nazionale. Il Governo ha infatti nuovamente ribadito al mondo l’intenzione di stabilire in Sardegna una delle opere scientifiche più importanti d’Europa e lo ha fatto nell’ultimo faccia a faccia con i grandi della terra in Giappone.

Promessa

«Il Governo italiano è fortemente impegnato nella realizzazione di una nuova infrastruttura di ricerca per l'osservazione delle onde gravitazionali, l'Einstein Telescope, a Sos Enattos, che grazie al bassissimo rumore sismico e antropico è uno dei luoghi più “silenziosi” d'Europa», ha detto ieri la ministra dell'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini durante la riunione Ministeriale dei rappresentanti del G7, nella sessione dedicata alla Cooperazione internazionale in ambito Scientifico e Tecnologico che si è tenuta a Sendai, in Giappone. «Qualora ET fosse costruito in Italia, sarebbe in grado di operare quale hub internazionale per lo sviluppo della ricerca sulle onde gravitazionali coinvolgendo scienziati ed esperti da tutto il mondo e promuovendo l'avvio di programmi congiunti con altre infrastrutture di ricerca nazionali ed internazionali», ha sottolineato l’esponente del Governo.

Strategia

La rappresentante del governo Meloni non ha lasciato dubbi sulla strategia seguita: «L'Italia vuole rafforzare la collaborazione in seno al G7 con l'obiettivo di rendere le grandi infrastrutture di ricerca nazionali degli Stati membri più internazionali e interconnesse, sostenere una cooperazione scientifica e tecnologica responsabile e migliorare l'utilizzo delle infrastrutture in parola, sia nei singoli Paesi, sia a livello globale».