La partita in cornice.
08 novembre 2025 alle 00:28

Bernardini firmò il testacoda in B nel ‘90 

Serie B 1989-90, a 6 giornate dal termine del torneo il testacoda tra Como e Cagliari lo decide la “mano” del libero di casa Cimmino che, a 3’ dalla fine, incoccia in area un pallone calciato da Provitali. Fallo volontario o non volontario? Il dubbio rimane anche se l’arbitro Quartuccio, peraltro ben piazzato, ha indicato il dischetto senza esitazione alcuna. Bernardini trasforma il penalty con un tiro teso nell’angolo alto alla destra di Savorani.

Vittoria pesante per il Cagliari ma che non rispecchia fedelmente l’andamento della gara. Sono stati, infatti, i padroni di casa ad andare più vicini al successo sprecando almeno 3 palle gol e Firicano ha salvato sulla linea una punizione di Ferazzoli. La lotta con i rossoblù, terzi in classifica, era sulla carta impari e il fatto che la partita sia stata equilibrata è stato merito dei lariani. Cagliari nel 1º tempo impeccabile: pressing asfissiante, difesa sempre in anticipo e attacco affidato agli incursori Paolino e Pisicchio. Nella ripresa invece la squadra si è smarrita e ha dovuto badare solo a difendersi più che a costruire. Il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Al 90’ i rossoblù a un passo dalla Serie A e lariani con quasi tutti e due i piedi in C1. In serie A il Cagliari ha disputato solo quattro match a Como e la vittoria ha sempre arriso ai lariani.

