“Bernabeu” in delirio per Mbappè: «Il Real era il mio sogno da bambino» 

MADRID. Il sorriso è lo stesso del bambino che a 8 anni, nella sua stanzetta tappezzate di foto di galacticos , sognava di essere un giorno come loro. Per Kylian Mbappé quel giorno è arrivato. «Sono calciatore del Real Madrid. Oggi si realizza il mio sogno, Sono felice. Vedo mia madre piangere di gioia. Un sogno che non ha prezzo». Nella presentazione a Madrid, il fuoriclasse francese ha voluto assaporare al massimo il suo primo giorno al Bernabeu, dopo una breve sosta a Valdebebas per un saluto ai nuovi compagni e all'allenatore Carlo Ancelotti. Così finisce una telenovela durata sette anni di negoziato per l'ingaggio (100 milioni di cessione e 15 netti per ognuna delle 5 stagioni) e il presidente Florentino Perez ha preparato un'accoglienza da superstar, con 80.000 tifosi. «Diamo il benvenuto a un giocatore eccezionale che viene ad aiutarci a continuare a vincere», dice il patron, accanto a Zinedine Zidane, che nel 2012 da allenatore invitò Mbappé alla Ciudadela del Real, sperando si fermasse. «Darò la vita per questa squadra e questa maglia», giura oggi Kilyan. Delirio.

RIPRODUZIONE RISERVATA