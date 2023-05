Berlusconi verso le dimissioni dal San Raffaele  Sabato l’intervento (audio) alla convention di FI 

A quasi un mese dal giorno del ricovero, le dimissioni di Silvio Berlusconi sembrano vicine. Alcune fonti ipotizzano che possano arrivare addirittura entro domani.

Ricoverato al San Raffaele di Milano dal 5 aprile per un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia cronica, il leader di Forza Italia ha trascorso i primi 12 giorni in terapia intensiva. Avendo risposto bene alle cure, il 16 aprile è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria, per proseguire le terapie e il monitoraggio dei parametri funzionali. Il prossimo bollettino medico è atteso per oggi, ma circolano indiscrezioni su un possibile rientro ad Arcore a breve. Berlusconi nel frattempo sta preparando l’intervento (non si sa ancora se telefonico o con un audio preregistrato) che concluderà la convention di FI del 5 e 6 maggio a Milano.

