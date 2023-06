«Berlusconi resta nel simbolo» 

Con una gigantografia di Berlusconi alle spalle, Antonio Tajani prende il timone di Forza Italia orfana del fondatore. Formalmente il vicepremier e ministro degli Esteri è il numero due del partito: in attesa che il 22 giugno parta l’iter per scegliere chi traghetterà gli azzurri fino al Congresso, è lui il trait d’union con la famiglia del Cavaliere, cioè con chi può garantire l’esistenza di FI.

La telefonata

Non a caso è a Tajani che telefona Marina Berlusconi, per ringraziare il partito dell’affetto e vicinanza mostrati e «nel rispetto dei ruoli». È lui stesso a raccontarlo, perché «autorizzato» dalla primogenita a dirlo pubblicamente, sottolinea più volte. In sostanza la famiglia non si disinteressa della creatura politica del padre - compresi i debiti finanziari - ma ciascuno sta nel proprio perimetro. E in quello politico, per ora, decide Tajani. Altri frontman non ce ne sono. Né frontwoman, se qualcuno pensasse all’ultima compagna del Cav per un ruolo più politico. «Marta Fascina è un deputato, non c’è bisogno di ritagliare spazi formali», dice il ministro. Altra garanzia è sul nome del leader, che resta nel simbolo: «Questo è e sarà sempre il partito di Silvio Berlusconi».

Il quartetto

Si apre così la prima conferenza stampa di FI dopo la morte del creatore del partito. Tajani ha l’espressione è mesta, la voce bassa. A tratti sembra che le parole non gli vengano. Alla sua destra Licia Ronzulli, ex fedelissima messa parzialmente in disparte da Fascina, ha l'aria provata e spiega che «essere qui è un sacrificio, eravamo tutti con le lacrime agli occhi ieri». A sinistra di Tajani siede il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli. Subito dopo Flavio Martusciello, capodelegazione forzista a Strasburgo. Un quartetto che racconta la pace firmata nel partito per Tajani “quasi presidente”. È lui a elencare i prossimi step: il 22 giugno si riunirà il comitato di presidenza (non più di 30-40 forzisti), che a sua volta convocherà il Consiglio nazionale (probabilmente entro luglio) da cui uscirà il nome del reggente. Un incarico lungo almeno un anno, pare, per gestire la tregua fino al Congresso nel 2024 e che quasi sicuramente sarà dopo le elezioni europee. Sperando che l’onda emotiva sia un collante per eletti ed elettori ed eviti fughe di parlamentari o crolli alle urne. A quel punto, se non sarà una debacle elettorale, il reggente avrà buone chance di promozione. Nel frattempo Tajani va avanti, forte dell’endorsement di Marina che è più di un lasciapassare.

