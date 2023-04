Berlusconi migliora Dai suoi medici  «cauto ottimismo»  

Anche nel giorno di Pasquetta non sono mancate le visite quotidiane di amici e parenti. Arrivati a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, il fratello Paolo Berlusconi e il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri si sono intrattenuti con il leader di Forza Italia per una mezz’ora, andando via senza rilasciare dichiarazioni. Sempre presenti fuori dal San Raffaele, invece, i fan più affezionati del fondatore di Fi, cui ieri si è aggiunto Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca attualmente in pensione. Fragale è partito domenica sera da Cosenza e dopo sedici ore di viaggio ha raggiunto l’ospedale milanese, nella speranza di poter lasciare ai familiari di “Zio Silvio” dei santini e una bottiglietta piena di acqua santa di San Francesco di Paola. «Io voto Lega, ma - ha spiegato il 67enne - Berlusconi ci serve, ci ha fatto rispettare nel mondo ed è un imprenditore che dà da lavorare alla gente».

L’ex premier è sempre nel reparto di terapia intensiva, ma nelle scorse 48 ore si è assistito «a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate», stando al bollettino medico diramato dal responsabile del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva del San Raffaele e dal primario delle Unità di ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia. L’infiammazione polmonare migliora, così come si sono ridotti i monociti, causa della leucemia di cui soffre il Cavaliere. «Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria - sottolineano Zangrillo e Ciceri - stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo». Anche la quinta notte in terapia intensiva, come riferiscono fonti ospedaliere, è stata tranquilla, con l’ex premier che «mantiene l’ottimismo» e viene descritto «di buon umore».

Migliora di giorno in giorno la situazione medica di Silvio Berlusconi, tanto che i suoi medici personali, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, per la prima volta dallo scorso mercoledì, quando il presidente di Forza Italia è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, mostrano un «cauto ottimismo».

«È ottimista»

I santini del pensionato

Il pizzico di pepe

Intercettato dai cronisti, Zangrillo non ha voluto aggiungere nulla al bollettino rilasciato in mattinata: «Quello che dovevo dire l’ho detto», le uniche parole del medico, “innervosito” per il pareggio del Genoa, la squadra di cui è presidente, fermata ieri sul 2 a 2 a Como: «Mi girano...», ha scherzato con i giornalisti. A proposito di calcio, un pensiero per Berlusconi è arrivato da Carlo Ancelotti, che con il Milan del Cavaliere ha vinto quattro Champions League, due da giocatore e due da allenatore: «Siamo tutti in apprensione e in ansia, sono molto legato a lui e spero che vada tutto bene. Berlusconi è stato, è e sarà una persona molto amata da tutti - ha concluso il tecnico -. È stato un grande presidente, che stimolava e aiutava nei momenti difficili e metteva un po’ di pepe nei momenti buoni». Quello che ora stanno facendo con lui parenti e sostenitori che fanno il tifo per il Cavaliere dentro e fuori il San Raffaele.

