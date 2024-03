Berlusconi, in 4 pagine l’eredità morale di FI 

Due giorni prima di morire, il 10 giugno scorso, Silvio Berlusconi – ricoverato al San Raffaele – si mise al tavolo, si fece portare carta e penna, e con la grafia resa incerta dalla malattia scrisse delle riflessioni dedicate a Forza Italia: di fatto il testamento morale e politico del fondatore del partito.

Ora la figlia Marina, che era nella stanza con lui in quei momenti, ha rivelato l’esistenza di quello scritto nella prefazione (anticipata ieri dal Corriere della Sera) dell’ultimo libro di Paolo Del Debbio, dedicato a FI. Nel testo, come se rispondesse a domande rivolte a se stesso, Berlusconi spiega che «Forza Italia è il partito del cuore, dell’amore per i propri figli, per i nipoti, per tutti. Il partito che crede in Dio, che aiuta chi ha bisogno. Il partito del mondo senza frontiere, degli Stati che si aiutano. È il partito della libertà». La rivelazione di Marina Berlusconi ha suscitato molte reazioni commosse da parte degli esponenti azzurri.

