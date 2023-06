Berlusconi, il 26  si apre il testamento E FI si riorganizza 

Il testamento materiale di Silvio Berlusconi si conoscerà solo lunedì 26 giugno: è prevista per quella data (secondo le indiscrezioni rilanciate ieri dal Corriere della Sera e altre testate nazionali) l’apertura del documento che contiene le ultime volontà del Cavaliere. Dovrebbe essere affidata al notaio Arrigo Roveda e, soprattutto, precederebbe in quel caso di soli tre giorni l’assemblea della Fininvest, la società che racchiude le attività di famiglia.

Le prossime tappe

Ma se il testamento farà chiarezza sul destino del patrimonio di Berlusconi, ben maggiore è l’incertezza sulla sorta dell’altra eredità, quella politica. Il creatore del centrodestra italiano ha lasciato la coalizione in posizione di governo, ma è chiaro che la sua scomparsa apre numerosi problemi. Anzitutto per Forza Italia. Ed è per questo che il coordinatore nazionale Antonio Tajani si preoccupa di dettare le regole d’ingaggio in vista del congresso del partito che dovrebbe tenersi nel corso del 2024.

Il vicepremier parte dalle procedure che, nella prima fase, porteranno all'elezione del presidente “traghettatore”: colui che dovrà gestire, in maniera collegiale, il partito fino al prossimo anno. Il Comitato di presidenza si terrà giovedì, «come preannunciato giorni fa»: in quella sede, spiega, «sarà decisa la data del Consiglio nazionale che eleggerà il presidente il cui compito sarà di portare FI verso il Congresso nazionale, dopo le assisi».

Quanto all’ipotesi di un direttorio, Tajani è netto: «C'è uno statuto che regola l'organizzazione del partito. E bisogna rispettarlo. Non l'ho scritto io, lo abbiamo votato tutti insieme, non servono altre idee o osservazioni». A pochi giorni dalla morte di Silvio Berlusconi, il coordinatore risponde anche ad alcune domande sul futuro di Marta Fascina: «Non l'ho chiamata in questi giorni. Non è facile perdere il compagno della vita, deciderà lei cosa vuole fare, come impegnarsi. È una scelta sua, noi siamo ben lieti di farle fare ciò che lei ritiene opportuno e giusto fare. Però, ripeto, è una scelta sua, non è una scelta che noi possiamo imporle. Lei deciderà quello che vorrà fare, è anche una nostra deputata, quindi già impegnata in politica: ciò che vorrà fare, farà».

«Sarà un congresso vero»

Quello che conta, aggiunge poi, è «l'impegno politico, la militanza. Noi non retrocediamo di un millimetro, andiamo avanti senza paura perché siamo forti dei sogni di Berlusconi». Intanto la presidente dei senatori azzurri, Licia Ronzulli, sostiene decisa che «sarà un congresso vero. Siamo chiamati a una prova che mai avremmo voluto sperimentare: continuare lungo il sentiero tracciato da Berlusconi, senza più la sua guida. Siamo in mare aperto e dobbiamo dimostrare che non solo sappiamo navigare, ma siamo in grado di farlo bene».

