Berlusconi, FI resta un affare di famiglia 

Avanti insieme con una collaborazione sempre più “stretta”. Alla fine è arrivato l'incontro tanto atteso tra il segretario di Forza Italia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, e i figli di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio, che doveva tenersi due settimane fa ma che era stato rimandato per una missione negli Stati Uniti del titolare della Farnesina. «È andata molto bene» commenta Tajani dopo più di due ore di confronto nella sede di Mediaset, a Cologno Monzese, parlando di una riunione «molto positiva» durante la quale i figli del Cav - secondo quanto appreso da fonti vicine alla famiglia Berlusconi - hanno confermato il profondo legame col partito fondato dal padre e l'intenzione di continuare ad impegnarsi per il suo futuro, senza però che questo significhi un loro coinvolgimento nella politica attiva.

La promessa

«Piena fiducia in Antonio», hanno sottolineato nei loro discorsi. Nessuna discesa in campo, dunque, come sembrava avere ipotizzato Pier Silvio nelle scorse settimane, ma la conferma di una «stretta collaborazione» e della totale sintonia con il segretario azzurro. «Ci vedremo più spesso per confrontarci sui temi» sottolinea il vicepremier, che incassa pieno sostegno. «La vicinanza della famiglia è importantissima».

L'ad del Biscione era tornato a chiedere un rinnovamento tra le fila azzurre, «volti nuovi», magari giovani, da spendere sul campo ma anche in televisione. Rinnovamento che, nei fatti, il partito sta già portando avanti. Tant'è che si starebbe facendo spazio anche l'idea di cercare per le prossime elezioni politiche esponenti qualificati della società civile. La logica è quella di aggiungere senza mettere in discussione, né tantomeno voler sostituire, l'attuale classe dirigente del partito. Tajani ha inoltre fatto sapere che a settembre arriverà il nuovo “manifesto della libertà” che darà a Forza Italia «un'identità forte» e contribuirà «a differenziarla da Fratelli d'Italia e Lega».

