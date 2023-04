Silvio Berlusconi resta all’ospedale San Raffaele di Milano in gravi condizioni. Il leader di Forza Italia soffre per una patologia respiratoria collegata a una forma di leucemia, come confermato dal suo medico personale Alberto Zangrillo. «Il presidente è da tempo malato di leucemia mielonocitica cronica». I familiari si dicono «preoccupati ma fiduciosi». Numerosi attestati di solidarietà.

