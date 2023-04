Berlusconi, continua il lento miglioramento 

Milano. Ha trascorso un'altra notte tranquilla all'ospedale San Raffaele Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso nel reparto di terapia intensiva per curare un'infezione polmonare.

Ieri non è stato diffuso alcun bollettino medico sulle condizioni del leader di Forza Italia, ma i medici che lo stanno curando, il primario della terapia intensiva Alberto Zangrillo e il primario di Ematologia Fabio Ciceri, che ha in cura il Cavaliere per una leucemia mielomonocitica cronica, hanno diramato un comunicato dove per la prima volta si è parlato di un «progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate».

A confermare che il leader di Forza Italia sta meglio è stato anche il figlio minore, Luigi, che ieri mattina ha fatto visita al padre ed è rimasto due ore dentro l'ospedale. Poi in auto, dietro i finestrini, ha fatto il segno del pollice all’insù e ha detto: «Sta bene, sta bene».

