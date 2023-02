Berlusconi choc, attacca Zelensky e Meloni  

Silvio Berlusconi torna ad attaccare Volodymyr Zelensky. Ma stavolta, nelle critiche, trascina pure la premier Giorgia Meloni, reduce dalla delicata settimana di incontri con gli altri leader europei. E così alimenta lo scontro nella sua stessa maggioranza proprio nel giorno delle elezioni regionali. Il leader di Forza Italia è durissimo sul presidente ucraino: «Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore». Parole di piombo con cui rompe il silenzio elettorale e che gelano sia palazzo Chigi che la Farnesina. In più, uscendo dal seggio, dopo il voto per la Lombardia, prende le distanze apertamente dal capo del Governo: «Io a parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato, perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili».

La pezza di Palazzo Chigi

Nemmeno un'ora dopo, Palazzo Chigi è costretto a rimettere ordine: «Il sostegno all'Ucraina da parte del Governo italiano è saldo e convinto». La nota rammenta che quella posizione era scritta «chiaramente» nel programma elettorale della coalizione e «confermata in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l'esecutivo». Dunque, una nuova crepa rischia di aprirsi nel centrodestra. Il presidente di FI sembra arenarsi di nuovo sulle posizioni filo-Putin che nei mesi scorsi avevano innescato un vespaio di polemiche. Ancor di più ora che la premier sconta gli attriti con la Francia di Macron (emblematica la distanza tra i due, immortalata nelle foto dell'ultimo Consiglio a Bruxelles) e da cui ha preso le distanze proprio sulla scelta di un confronto ristretto con Zelensky, anziché esteso a tutta l'Unione europea come avrebbe preferito Meloni. Inevitabile a questo punto temere che le dichiarazioni del patriarca del centrodestra superino i confini nazionali.

Le dichiarazioni

Berlusconi, del resto, va oltre nel suo j'accuse anti Kiev e si spinge a dare consigli alla Casa Bianca: «Per arrivare alla pace, il signor presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli: è a tua disposizione dopo la fine della guerra un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina». Il Cav immagina un piano aiuti da miliardi di dollari, ma imponendo la condizione della resa: «Che tu domani ordini il cessate il fuoco - continua l'ex premier nel suo sfogo post elettorale - anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e non ti daremo più armi». Il primo a rimediare è il numero due del partito, oltre che ministro degli Esteri: «Forza Italia è da sempre schierata a favore dell'indipendenza dell'Ucraina - twitta Antonio Tajani - dalla parte dell'Europa, della Nato e dell'Occidente». E garantisce lealtà: «In tutte le sedi continueremo a votare con i nostri alleati di governo rispettando il nostro programma».