«Berlusconi bacia le mani insanguinate di Putin». Le parole del capo di Forza Italia sul conflitto in Ucraina vanno oltre gli imbarazzi interni alla maggioranza di governo e diventano un caso internazionale: Kiev alza i toni e contrattacca. Le accuse «insensate» al presidente Volodymyr Zelensky di essere di fatto responsabile dell'aggressione russa «sono un tentativo di dimostrare la sua lealtà al dittatore russo», così come fece nel 2010 con Gheddafi, ha accusato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, postando su Facebook una foto dell'ex premier con il colonnello libico. Berlusconi «diffonde la propaganda russa, incoraggiando Mosca a continuare i suoi crimini»: la sua è «una responsabilità politica e morale», ha quindi sentenziato Kiev che continua, tuttavia, a riporre la propria fiducia nella premier Giorgia Meloni, «che ha riaffermato l'incrollabile sostegno all'Ucraina».

Il Governo sostiene Kiev

Un sostegno ribadito a gran voce da tutto l'esecutivo, a cominciare dal ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani: «La posizione del governo è sempre la stessa», ha assicurato tentando di tirare via dall'impaccio il suo capo di partito. «Berlusconi è un uomo di pace, ma volere una pace giusta e cioè l'indipendenza dell'Ucraina non significa che Berlusconi e tutta Forza Italia non siano dalla parte dell'Ucraina, della Nato e dell'Occidente». Il titolare della Farnesina ha ribadito «la condanna delle violazioni, dei crimini di guerra, delle violenze» commesse dalla leadership russa: «Se ci sarà un tribunale ad hoc, non siamo contrari». Anche il titolare della Difesa, Guido Crosetto, si affretta a chiarire che «parlano gli atti del Governo, approvati da questo Parlamento e da tutte le forze politiche. La»posizione dell'Italia non è messa in discussione».

Meloni non è con Silvio

E con Meloni influenzata - la premier ha annullato tutti gli impegni -, è stato il suo fedelissimo Francesco Lollobrigida a sancire la presa di distanza dal Cavaliere a nome «dell'intero governo, che non condivide le sue parole». Lo stesso Berlusconi ha tentato di correggere il tiro, rilanciando in un colloquio con Il Giornale la proposta di «un Piano Marshall per ricostruire l'Ucraina, fermare i massacri e voltare finalmente pagina».