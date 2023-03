Berlusconi al San Raffaele, ma cambia gli assetti di Forza Italia  

Mentre i deputati di Forza Italia votano il nuovo capogruppo, Silvio Berlusconi ritorna in ospedale: l’ex presidente del Consiglio è stato ricoverato lunedì sera al San Raffaele di Milano, ma a quanto viene riferito da fonti interne al partito si tratterebbe solo di controlli di routine, programmati da un certo tempo. Il leader degli azzurri sta bene, aggiungono le stesse fonti, e dovrebbe essere dimesso già nella giornata di oggi.

Ma nonostante il ricovero Berlusconi non ha smesso di seguire le vicende di FI, dopo il mini terremoto che lui stesso ha innescato nei giorni scorsi. In particolare con l’indicazione del nuovo capogruppo a Montecitorio, Paolo Barelli, in sostituzione di Alessandro Cattaneo, nominato invece vice coordinatore nazionale. Ieri la staffetta doveva essere ratificata dal gruppo parlamentare alla Camera, e così è avvenuto, senza scossoni: poco più di un'ora e quattro interventi nell’assemblea dei deputati, per ratificare una decisione già presa. E infatti Barelli è stato eletto per acclamazione.

«C'è unanimità», ha dichiarato il neoeletto lasciando Montecitorio, aggiungendo ironico: «Serviva un bomber e il fisico c'è». A chi attribuisce la riorganizzazione del partito a un cambio di rotta politica, risponde la capogruppo del Senato Licia Ronzulli, che ha appena lasciato il ruolo di coordinatrice in Lombardia: «Trovo enorme - ha detto - che si parli di riequilibrio o di cambio di linea». Ma chi ha partecipato alla riunione del gruppo riferisce che Cattaneo, aprendo la discussione, non ha rinunciato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dicendo tra l’altro: «Io non sono mai andato via dal partito». Frase che alcuni leggono come una stoccata indiretta verso Alessandro Sorte, che ha preso la guida degli azzurri in Lombardia. Dopo Cattaneo sono intervenuti solo Barelli, il coordinatore Antonio Tajani e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.

