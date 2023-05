Berlusconi a casa dopo 45 giorni 

Il cancello di via Olgettina 60 si è aperto intorno alle 12,10 ed esattamente un’ora più tardi è uscito Silvio Berlusconi. Dopo 45 giorni di ricovero, 7 bollettini medici e due videomessaggi registrati dentro la struttura, l’ex premier è stato dimesso ieri dal San Raffaele di Milano.

I bollettini

Camicia bianca e giacca blu, ha sorriso mentre con la mano salutava giornalisti e curiosi che erano fuori ad attenderlo. Alla sua sinistra, sui sedili posteriori dell’auto, c’era la compagna Marta Fascina, che gli è rimasta accanto per tutta la degenza. Entrato in ospedale il 5 aprile - dopo un breve ricovero di tre giorni la settimana precedente - per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, Berlusconi ha trascorso i primi 12 giorni in terapia intensiva al piano -1 del settore Q della struttura. Quando «lo stato clinico e la risposta alle cure» lo hanno consentito, è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria, sempre all’interno dello stesso padiglione. I successivi bollettini medici, da quel momento in poi, hanno cominciato a parlare di una stabilizzazione del quadro clinico, mantenuta per giorni fino a una «ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo» già oltre tre settimane fa.

Gli auguri della politica

Il presidente di Forza Italia proseguirà le terapie venendo monitorato a Villa San Martino, la sua residenza ad Arcore. I cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi gli hanno fatto visita, alternandosi quasi quotidianamente. Così come il fratello Paolo e lo storico amico Fedele Confalonieri. Sono poi passati per un saluto l’ad del Monza Adriano Galliani, l’ex senatore Marcello Dell’Utri e Gianni Letta. Solo nell’ultima settimana l’ospedale ha aperto le porte al mondo della politica, con le visite della premier Giorgia Meloni e di Matteo Salvini domenica scorsa, seguite da quella del ministro degli Esteri Antonio Tajani due giorni dopo. «Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie», twitta Giorgia Meloni. Il presidente del Senato Ignazio La Russa gli augura di «vederlo prestissimo a Palazzo Madama», mentre i ministri azzurri Paolo Zangrillo, Maria Elisabetta Casellati e Antonio Tajani gli danno il «bentornato a casa».