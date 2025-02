Berlino, Meloni non si sbilancia Salvini: stavolta niente inciucio 

Roma. A Palazzo Chigi si respira cautela rispetto alla svolta politica in Germania. Ieri sera Meloni non aveva ancora commentato il voto che consegna ai conservatori della Cdu la maggioranza relativa e li indica come perno di qualunque maggioranza, registra il boom dei radicali di destra di Afd e il crollo della Spd. La premier però ha avuto una telefonata con il cancelliere in pectore Friedrich Merz: si è congratulata, fa sapere Palazzo Chigi, e «ha confermato l’auspicio di poter ulteriormente intensificare le già eccellenti relazioni bilaterali ed espresso la disponibilità a lavorare sin da subito in stretto contatto per rafforzare la sicurezza e rilanciare la competitività dell’Europa ed affrontare le numerose sfide comuni, a partire dal contrasto all’immigrazione irregolare».

Industria e frontiere

Automotive e sicurezza europea sono gli altri dossier su cui si conta di aver maggiore collaborazione con Berlino se si insedierà un governo più conservatore. «Ci permetterà di avere ulteriori sinergie», prevede Giangiacomo Calovini, capogruppo di FdI in commissione Esteri. Anche se nel partito della premier c’è chi teme che un’eventuale alleanza con la Spd possa ridimensionare soprattutto il contrasto al green deal. E chi come il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli arriva a dire che «sarebbe un errore per la Cdu, che ha ottenuto una grande vittoria, non scegliere un governo di centrodestra e non istituzionalizzare Afd». Lo scenario di una Grosse Koalition è stigmatizzato da Matteo Salvini, che ha festeggiato la crescita del partito guidato da Alice Weidel. «Di estremo io vedo poco e niente - ha osservato il leader della Lega - spero che il voto popolare non venga sovvertito con un inciucio tra popolari e socialisti». Su Afd ha un’opinione ben diversa il vicepremier e segretario di FI Antonio Tajani, che replica seccamente al leader leghista: «Io sostengo il Ppe e Cdu-Csu, l’ho sempre detto. Afd non è per quanto mi riguarda un nostro interlocutore, lo dico come segretario di Fi e vicepresidente del Ppe, perché ha una visione completamente diversa dalla nostra, non è una forza politica che ha idee positive nei confronti dell’Italia, dicono che l’Italia deve uscire dall’euro, anche sul debito pubblico, un po’ da maestrini e non sono d’accordo. Poi rispetto tutti coloro che votano nei diversi Paesi per i diversi partiti, però per quanto mi riguarda posizioni di Afd sono inconciliabili con le mie».

La lettura da sinistra

Inevitabilmente diversa l’analisi del voto tedesco offerta dalla leader dem Elly Schlein: «Ha pesato molto sicuramente la condizione materiale delle persone, il caro energia e la difficoltà di questa recessione economica che va avanti da un po’» e «pesa sulla percezione rispetto al proprio futuro». «Le destre - ha concluso - sono forti anche con la spinta di Trump e di Musk ma non sono imbattibili e non le batteremo rincorrendo o cedendo sul loro terreno» ma «trascinandole dove non hanno risultati», cioè sul terreno economico e sociale. Il verde Angelo Bonelli invece parla di elezioni «profondamente condizionate dalle ingerenze di Elon Musk, esponente del governo Trump e proprietario della piattaforma X, che ha cercato di manipolare il voto in favore dell’Afd, partito di estrema destra con radici naziste. Mai nella storia democratica europea si era assistito a un interferenza così massiccia e diretta da parte di un magnate della tecnologia. Eppure, nonostante questa intromissione, Musk è stato sconfitto: non ci sarà alcun governo con Afd».

