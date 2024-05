Berlino e Praga nel mirino degli hacker del Cremlino 

Berlino. Era russo l’attacco informatico sferrato l’anno scorso alle mail di esponenti della direzione del partito socialdemocratico (Spd) del cancelliere Olaf Scholz e un’azione dei migliori hacker del Cremlino ha colpito anche la Repubblica Ceca. Le denunce-rivelazioni fatte da Berlino e da Praga hanno fatto scattare la solidarietà di Unione europea e Nato di fronte alle infiltrazioni maligne di Mosca nei recessi più riservati della politica e delle istituzioni in Europa. «Hacker di Stato russi hanno attaccato la Germania nel cyberspazio», ha annunciato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock riferendo le conclusioni cui è giunta Berlino analizzando il caso denunciato dalla Spd nel giugno dell’anno scorso: le mail di altissimi dirigenti del partito di Scholz erano stati bersaglio di cyberattacchi a gennaio.

«Ora possiamo chiaramente attribuire questo attacco al gruppo Apt28, che è controllato dal servizio segreto russo Gru», ha dichiarato Baerbock. «Apt28 ha sfruttato una falla di sicurezza cruciale e fino ad allora sconosciuta in Microsoft Outlook. Gli attacchi informatici sono stati diretti anche contro enti governativi e aziende nei settori della logistica, dell’armamento, dell’aeronautica e dello spazio, dell’It, nonché contro fondazioni e associazioni», ha precisato la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser. E come appena annunciato dal suo ministero degli Esteri, anche la Repubblica ceca è stata più volte obiettivo di cyberattacchi russi. Il gruppo Apt28 (l’acronimo sta per Advanced Persistent Threat, ma ha anche molti altri nomi come “Fancy Bear”) è lo stesso che era penetrato nei server del Partito democratico statunitense e divulgato informazioni dannose su Hillary Clinton durante la sua candidatura presidenziale nel 2016. Polonia, Lituania, Slovacchia e Svezia sono stati presi di mira dal gruppo. Berlino ha convocato l’incaricato d’affari russo nella capitale tedesca per una lagnanza ufficiale.

