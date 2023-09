Berlino difende la scelta sulle Ong, scontro con Crosetto 

Le tensioni tra Italia e Germania per i finanziamenti alle Ong non si sono ricomposte. Berlino tiene il punto: salvare i migranti in mare è un «dovere giuridico e morale». Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, contrattacca: con i propri mezzi l'Italia soccorre «la maggior parte dei profughi e se vogliono aiutarci sul serio sostengano il Piano Mattei per l'Africa». Concorda Antonio Tajani: «Siamo dalla parte dell'Europa, ma non muti e acquiescenti», avverte il ministro degli Esteri, che giovedì volerà a Berlino per chiedere chiarimenti alla collega Annalena Baerbock. La sfida si gioca non solo sugli sbarchi, ma anche sui confini interni dell'Ue, e oggi Tajani sarà a Parigi per ribadire che sui respingimenti a Ventimiglia «la Francia sbaglia». Poi giunge l'assist del presidente francese Emmanuel Macron: «Non possiamo lasciare soli gli italiani».

Lo scontro con Berlino

La decisione della Germania di stanziare fino a ottocentomila euro a progetto per le Ong che si occupano di migranti in Italia (accoglienza e salvataggi in mare) è accolta con «stupore» da Palazzo Chigi, ma per Berlino è in linea con la priorità di «salvare vite». Un compito svolto «dalle guardie costiere nazionali, in particolare quella italiana, ma anche dai soccorritori civili nel Mediterraneo centrale», replica un portavoce del ministero degli Esteri tedesco. A Roma il Governo ritiene che questo intervento pro-Ong danneggi l'Italia. Nella controreplica al Governo tedesco, Crosetto ha spiegato che si sarebbe «aspettato aiuto e solidarietà in un momento difficile, ma la loro risposta è quasi esclusivamente finanziare Ong tedesche e non». Di «atteggiamento strano» di Berlino parla Tajani: «Vuole che i migranti arrivino in Italia e poi non vadano da loro?».

Distribuzione dei migranti

La tensione Roma-Berlino è figlia anche delle distanze sui movimenti secondari. I tedeschi lamentano di essere il Paese con il più alto numero di richiedenti asilo e di non poter fare di più. E la Francia, per evitare i massicci arrivi da Lampedusa ha deciso di blindare la frontiera di Ventimiglia, respingendo i profughi. Una scelta «sbagliata», dice la Corte di giustizia Ue, e oggi Tajani lo dirà a chiare lettere alla ministra Catherine Colonna in un faccia a faccia a Parigi.

«Collaboriamo»

L'Italia non mette in discussione i problemi legati ai movimenti secondari: proprio per questo il dossier migranti dev’essere affrontato a livello europeo in modo «solidale e non egoistico», ragiona Tajani. Che guarda a «una strategia a lungo a termine, con un'azione diplomatica ed economica che punti a investimenti nel continente africano».

