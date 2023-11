Berlinguer, oggi a Siena rito laico privato e cremazione 

Per il funerale «si pensava inizialmente di andare a Roma ma qui a Siena è a casa. Partendo dal rettorato di Siena ha avuto tutte le possibilità successive. L’ultimo saluto sarà domani in forma privata in questo ultimo viaggio. Papà era ateo, non ci sarà nessun rito religioso, ha sempre detto che avrebbe preferito così; le ceneri rimarranno con mia mamma che vive già in una casa che abbiamo in Toscana». Così diceva ieri Iole Berlinguer, figlia di Luigi, alla camera ardente a Siena. «Era un uomo impegnativo, tanto - ha aggiunto - si vede dalle persone che stanno venendo. Ha lasciato tanto a tutti».

La toga

Ieri Iole Berlinguer, insieme al fratello Aldo e al rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra, ha accolto la salma dell’ex rettore e ministro – padre del ciclo universitario “tre più due” - nella camera ardente nell’aula magna storica del rettorato in Banchi di Sotto. Sopra la bara è stata posta la toga da docente dell’ateneo, nera con una livrea blu, colori della facoltà di Giurisprudenza. L’arrivo del feretro del giurista è stato salutato da un rispettoso silenzio dei presenti. Tra loro, commossi, c’erano amici, parenti e vecchi compagni di militanza nella sinistra italiana, con le radici nel Pci e un presente nell’area progressista e socialdemocratica. Una delle prime telefonate alla famiglia ieri è arrivata dalla segretaria del Pd Elly Schlein. Ma ieri come mercoledì il lutto è stato bipartisan: se la senatrice Dem Valeria Fedeli ha annuncia che lunedì il partito chiederà una seduta straordinaria della Camera per commemorare Berlinguer, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, Forza Italia, ha ricordato un «accademico, politico e persona di straordinaria qualità e caratura umana. Ho avuto il privilegio di incontrarlo giovandomi dei suoi consigli – ha aggiunto - Rendo omaggio alla sua grande passione e lungimiranza».

Se Siena è stata la sua alma mater e la città che ne ha visto i successi accademici, le radici di Luigi Berlinguer erano nell’Isola (sassarese come suo cugino Enrico, esordì in politica come sindaco di Sennori nel 1960, tre anni prima di approdare alla Camera per la prima volta). Lo ha voluto ricordare il presidente della Regione, Christian Solinas, che in una nota di cordoglio per la scomparsa dello studioso e politico ha sottolineato: «La Sardegna è in lutto per la scomparsa di un politico ed uno studioso di grande livello che ha servito in prima persona lo Stato, avendo sempre nel cuore le sue origini sarde. Docente universitario, parlamentare e ministro della Repubblica ha dedicato la sua vita all'insegnamento e alle riforme più importanti dell’istruzione, con intelligenza ed elevati valori morali. Ai familiari tutti, esprimo le mie più sentite condoglianze e quelle dell’intero Popolo Sardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA