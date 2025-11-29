VaiOnline
30 novembre 2025 alle 00:20

Berlinguer e Galeotti  vincono a Orotelli il Premio Cambosu 

Un romanzo che attraversa secoli e generazioni di donne in una Sardegna a cavallo tra tradizione e modernità, tra passioni forti e natura selvaggia. A seguire, il progressivo ritorno alla vita, dopo la chiusura voluta dalla legge Basaglia degli spazi che un tempo ospitavano i manicomi, divenuti oggi luoghi di cittadinanza e innovazione. La sesta edizione del Premio letterario nazionale Salvatore Cambosu si è chiusa ieri a Rotellisti con la vittoria di due autrici. Maria Laura Berlinguer ha trionfato nella sezione Narrativa con “La cena delle anime” Harper Collins; Giulia Galeotti, invece, nella sezione Giornalismo con “L’impossibile diventa possibile. La nuova vita degli ex manicomi italiani”, edito da Castelvecchi.

La cerimonia di premiazione del concorso biennale, organizzato dalla Fondazione Salvatore Cambosu e dedicato alla figura del grande intellettuale sardo, si è svolta in una gremita sala del centro polivalente Franco Pintus. All’appuntamento ha preso parte pure l’assessora regionale alla Cultura, Ilaria Portas. La giuria del premio, guidata da Neria De Giovanni e composta da Duilio Caocci, Simona De Francisci, Tiziana Grassi e Paolo Mastino, quest’anno ha dovuto faticare per l'alta qualità delle opere pervenute. Premi letterari ma non solo. La Fondazione Cambosu ha premiato anche il regista Salvatore Mereu, «personalità che si è distinta per meriti artistici».

