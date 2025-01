Berlina fuori controllo uccide una coppia in auto e abbatte la cabina del gas 

ANCONA. Un’auto finisce fuori controllo sulla strada in discesa, complice anche il fondo reso scivoloso dalla brina, e urta un’altra vettura che si schianta contro una cabina del gas innescando una mega fuga di carburante e l’interruzione della fornitura di metano in due quartieri. In questa carambola avvenuta verso le 7.45, la cui dinamica è in fase d’accertamento, hanno perso la vita due coniugi 40enni: la neurologa Lucia Manfredi e il marito Diego Duca, autista del 118 di Perugia. La coppia, che lascia un figlio di 10 anni, stava andando al lavoro. Il pm Paolo Gubinelli indaga per omicidio stradale sul conducente della Bmw che ha urtato la Panda, che era guidata dalla dottoressa ed è finita contro la cabina di distribuzione e riduzione del metano. Lucia Manfredi è stata sbalzata fuori; Diego Duca probabilmente era sul marciapiede quando è stato travolto e ucciso. Per chiarire le cause di morte il pm ha disposto l’autopsia. Il conducente della Bmw, dipendente pubblico ad Ancona, è apparso frastornato, ma l’alcoltest ha dato esito negativo. Dopo l’urto con la Panda, la Bmw ha proseguito la corsa, schiantandosi su una Lancia Ypsilon in sosta e su un palo della luce, e fermandosi 50 metri dopo con il cofano distrutto. Dopo lo schianto un sibilo assordante è stato percepito in tutto il quartiere: la fuga di gas ha rallentato i soccorsi, effettuati dopo la messa in sicurezza della zona per evitare che una scintilla innescasse un incendio o un’esplosione.

