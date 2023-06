Bergomi: «Cagliari, che impresa» 

Beppe Bergomi è un campione del mondo trasversale. Dna interista, ma amatissimo da ogni tifoseria. Per la sua educazione, per i suoi commenti televisivi, per la sua disponibilità. Ieri lo “Zio”, a Cagliari per un convegno della Bnl, ha fatto un salto in Municipio con una cinquantina di imprenditori sardi, incontrando il sindaco Truzzu e il presidente del Consiglio Tocco. E l’ex difensore ha parlato dell’impresa del Cagliari: «Quando perdi la Serie A, la risalita è sempre difficile, non è scontato viaggiare ai vertici della classifica. La nota positiva è che la società ha trovato le soluzioni nelle difficoltà, ha cambiato allenatore e passo, dimostrando che nei playoff puoi centrare l’obiettivo anche se passi dalle retrovie». Sul prossimo futuro, ecco l’opinione di Bergomi: «La Serie B è una cosa e qualche errore ti viene perdonato, in Serie A la musica cambia e nessuno ti perdona. Non sta a me dare consigli, ma è ovvio che deve mantenere i pezzi migliori e non sbagliare gli stranieri». I suoi ricordi da giocatore: «Ho solo bei ricordi di Cagliari, ma anche e soprattutto da commentatore. C’è un tifo passionale, siete un popolo fiero, vivete anche il calcio con grande passione. Ho giocato con Festa e Matteoli, due grandi sardi e ottimi giocatori. Qui torno sempre volentieri». (red. spo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA