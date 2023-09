Bergamo amara per il Cagliari: 2-0 

Bergamo amara per il Cagliari, sconfitto per 2-0 dall’Atalanta nella quinta giornata di campionato. Un gol per tempo per la squadra di Gasperini che passa in vantaggio al 33’ del primo tempo con Lookman per poi chiudere la pratica al 31’ della ripresa con Pasalic. La reazione dei rossoblù nella seconda parte del match quando è ormai già tardi. Traversa di Oristanio nel finale. «I ragazzi stanno imparando cosa significa stare in Serie A, devono capire come leggere meglio le situazioni di gioco. Ma sapevo che l’avvio sarebbe stato così difficile», ha detto l’allenatore Ranieri.