Bergamo acclama i Mamuthones 

Un weekend da protagonisti per i mamuthones e gli issohadores del gruppo Atzeni di Mamoiada, impegnati a Bergamo, nel centenario della festa di Mezza Quaresima. Un'acclamazione da tutto esaurito per le maschere barbaricine, con oltre 40mila presenze. A organizzare il tutto, il Ducato di Piazza Pontida in collaborazione del circolo locale dei sardi “Maria Carta”, presieduto da Ernesto Scavo: “È stato un successo – dice Scavo – siamo onorati di aver avuto con noi gli amici mamoiadini, esempio di amore e legame con le tradizioni»

È soddisfatto il Presidente dell’Atzeni, Enzo Gregu: «Siamo onorati di esserci stati, giriamo l’Italia e il mondo per promuovere la nostra comunità e la cultura sarda. Continueremo a lavorare in sinergia con il circolo di Bergamo e tutta la rete Fasi”.

RIPRODUZIONE RISERVATA