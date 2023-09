Beretta e Canzi, la Sardegna nel cuore «Stare lontano è dura. Forza Cagliari» 

Un'amicizia che parte da lontano, un rapporto di lavoro che li ha portati insieme a Cagliari e un legame con la Sardegna che, anche ora che Mario Beretta e Max Canzi sono andati via, non finisce mai. Ospiti a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina, Beretta e Canzi hanno ripercorso la loro avventura cagliaritana, ma hanno anche gettato uno sguardo sulla difficile partenza della squadra allenata da Ranieri. Con una convinzione: «L'avvio è stato complicato per via di tante situazioni negative, ma Ranieri ha l'esperienza per uscirne alla grande».

Nostalgia canaglia

Un rapporto che parte da lontano. «Ci siamo conosciuti giovanissimi e a Mario devo tutto», spiega Canzi, che oggi allena per la seconda stagione di fila il Pontedera in Serie C. «Nel 2006, mi ha portato via dal mondo dei dilettanti per lavorare con lui. Sono stato per dieci anni suo collaboratore, mi ha fatto vedere il calcio in modo professionistico>. Poi nel 2015 lo sbarco a Cagliari, Beretta responsabile del settore giovanile e Canzi allenatore della Primavera: «Oltre l'amicizia, professionalmente a Mario devo tutto». «Amici da lunga pezza», conferma Beretta, oggi docente della scuola di allenatori a Coverciano e consigliere federale in quota AssoAllenatori, «ma non ci siamo mai fatti sconti. Mi rivedo in lui per tante cose, ma ormai Max va per conto suo da tempo». L'esperienza di Cagliari resta nel cuore. «Mi manca il sole, il mare, il cibo, gli amici. Mi manca tutto», dicono in coro. «Il primo anno dopo essere andato via è stata dura», ricorda Beretta. «Manca anche il centro sportivo di Asseminello, lavorare lì è stato un privilegio», aggiunge Canzi. E ad Asseminello è nata anche l'amicizia con il cuoco del Cagliari, Willy Pitzalis, che ha salutato i due tecnici sulla pagina Facebook di Radiolina. «Willy mi ha fatto conoscere la fregula», spiega Beretta. Mentre Canzi ricorda un aneddoto: «In foresteria, insegnò a me e ai ragazzi della Primavera a preparare i culurgiones. Quando, durante il lockdown, vivevamo prigionieri ad Asseminello con Zenga, Carli e Vio, lui veniva a prepararci da mangiare ed era il nostro unico contatto col mondo esterno. È un'amicizia che durerà per sempre».

Forza Cagliari

Cagliari e il Cagliari nel cuore. «Ranieri ha fatto un capolavoro lo scorso anno», spiega Beretta. «Ora ci sono difficoltà, ma il calendario non è stato di grande aiuto. Senza dimenticare qualche problemino soprattutto avanti e l'approccio complicato con la A di alcuni ragazzi. Tante situazioni, ma con l'esperienza di Ranieri ne verranno fuori alla grande». Canzi parla della gara col Milan: «Ho letto critiche ingenerose sui social. Nel primo tempo il Cagliari era in partita, poi sono arrivati due gol figli di errori casuali. Fino ad allora il Cagliari c'era. Poi, quando ti ritrovi a dover rimontare contro una grande squadra, tutto si complica». Sulla stessa linea Beretta: «Primo tempo di buon livello, poi l'uno-due del Milan ha tagliato le gambe. Chissà, magari arrivando in parità all'intervallo sarebbe stata un'altra storia. Ma per le squadre che devono salvarsi non sono queste le partite dove cercare punti». Ora c'è la Fiorentina: «Altra gara difficile», chiude Beretta, «ma nessun risultato è precluso. E anche un pari, dal punto di vista psicologico, sarebbe importante per interrompere la serie negativa».

