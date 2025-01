Bere in sicurezza, Confcommercio lancia la Ciukko bag 

Con il nuovo codice della strada cala drasticamente il consumo di alcolici. Lo conferma Confcommercio Nuoro Ogliastra con un’indagine su 146 esercizi. C'è un calo medio della vendita del vino del 29.3 per cento, della birra del 25.5, il consumo di digestivi scende del 36.9 per cento, degli spumanti del 22.4. «È evidente che il consumatore, spaventato dalle sanzioni più aspre, ha deciso di evitare il consumo fuori casa delle bevande alcoliche – dice Ivan Deriu, presidente di Confcommercio Nuoro Ogliastra - Ci preoccupano le produzioni locali, come i vini e gli spumanti che stanno subendo un calo importante». Una delle domande del questionario ha fatto emergere come la maggior parte delle attività (46.4) non consenta ai clienti di portare via la bottiglia di vino parzialmente consumata. Il 32.1 lo consente e lo consiglia e il 21.4 solo se il cliente lo chiede. Confcommercio ha lanciato l’iniziativa “Ciukko bag”: una confezione da asporto delle bottiglie che verrà omaggiata agli esercenti. «Occorre incentivare l’asporto della bottiglia consumata parzialmente invogliando il cliente a ordinare una bottiglia intera, sapendo che non la sprecheranno», commenta Gian Luca Deriu, direttore Confcommercio Nuoro Ogliastra. D'accordo Stefano Mereu de "Il mercante", cocktail- bar-enoteca a Nuoro «Può essere d'aiuto, il cliente viene incentivato a comprare la bottiglia e portarla via anziché prendere solo il calice per il timore del ritiro della patente». Aderirà Mario Fanni de il ristorante "I tre Mori" a Bari Sardo, «Ottima iniziativa, anche noi abbiamo notato un calo, in tanti vorrebbero ordinare la bottiglia ma per paura di non poterla finire evitano». (f. me.)

