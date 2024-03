«Bere il caffè al bar è proibito ai disabili» 

Sant’Antioco, accessibilità ai disabili garantita in spiaggia, ma dopo la bandiera blu, c’è il centro città dove purtroppo le barriere architettoniche esistono. Su 26 bar, solo due, in centro e nel lungomare hanno lo scivolo interno.

La segnalazione

La denuncia arriva dal presidente dell’associazione Naba che, qualche giorno fa, il caffè lo ha dovuto bere all’esterno di un bar del Corso Vittorio Emanuele. «Lottiamo per l’abbattimento delle barriere architettonico - dice Andrea Deiana - e l’obiettivo, purtroppo, è ancora lontano. L’accessibilità è sinonimo di integrazione perché ti permette di andare ovunque e questo dovrebbe essere garantito a tutti. Invece, anche oggi ho dovuto riscontrare ostacoli per alcuni dei quali basterebbe solo un po di sensibilità in più». Su una carrozzina, si apre un mondo e una prospettiva fatta di scalini e barriere. Non solo i bar, ma anche le farmacie. Il palazzo municipale che garantisce l’accesso tramite le rampe, non ha le porte idonee e l’intervento di terze persone è fondamentale anche perché il percorso disabili che porta all’ascensore non è segnalato. «Anche quella è una barriera - precisa Andrea Deiana - perché accessibilità significa muoversi con autonomia». L’assessora alle Attività produttive Roberta Serrenti sottolinea che «abbattere le barriere è un dovere, non perché prescritto dalla legislazione, ma per civiltà e umanità. La disabilità è un’esperienza che tutti possono vivere nel corso della loro esistenza ed è per questo che tutti siamo chiamati al massimo impegno. Spesso però le nostre attività trovano spazio all'interno di fabbricati realizzati prima del 1989, anni in cui gli accorgimenti in materia non erano presi in considerazione. È sicuramente oneroso apportare modifiche strutturali. Il mio consiglio è dotarsi di una rampa mobile che si utilizza in caso di necessità, i cui costi non sono eccessivi».

Le reazioni

Le nuove opere pubbliche in città tengono conto di questo aspetto, ma c’è ancora tanto da fare anche per scivoli e marciapiedi. «Se mi dessero i contributi per realizzare uno scivolo interno - dice Carmela Cannavà, titolare di una tabaccheria, lo realizzerei senza pensarci due volte». Nel bar che si affaccia sulla piazza Umberto c’è anche il gradino del marciapiede da superare. «Abbiamo ovviato facendo passare dal retro, dal magazzino dove è più facile accedere - dice Valerio Lecca - dentro abbiamo tutto in regola, compreso il bagno per i disabili, ma all’ingresso principale, dobbiamo ovviare con la disponibilità dei clienti che aiutano a sollevare la sedia a rotelle». Una facilitazione per adeguarsi e abbattere le barriere ci sarebbe. «Ci sono due leggi - dice il geometra Bruno Solinas - una nazionale e l’altra regionale. A conti fatti, gli interventi avrebbero un abbattimento di oltre il 90 per cento, anche perché sono cumulabili. Il punto è che manca l’informazione giusta ai titolari delle attività».

