Bercy assegna posti di torino gli italiani si giocano la davis 

parigi. Non è soltanto l’ultimo Masters 1000 della stagione, quello che assegna punti decisivi per qualificarsi alle Atp Finals di Torino (dal 10 novembre). A Bercy, nel Palais Omnisport alla periferia di Parigi, da ieri (qualificazioni) si gioca anche per una sorta di “trials” italiani in vista della Coppa Davis. Capitan Filippo Volandri è chiamato a scelte difficili in vista delle Finals di Malaga (debutto il 21 contro l’Argentina) e magari attenderà le ultime indicazioni sullo stato di forma dei suoi ragazzi. Ieri, battendo lo spagnolo Carballes Baena in due set (6-3, 7-6) si è aggiunto anche Lorenzo Sonego (49 del mondo) che raggiunge assieme a Fabio Fognini nel main draw i meglio classificati Jannik Sinner (testa di serie numero 1, ovviamente), Lorenzo Musetti (17 Atp), Flavio Cobolli (31), Matteo Arnaldi (37), Matteo Berrettini (41), Luciano Darderi (42).

I primo otto favoriti (compreso l’altoatesino che ha dalla propria parte del tabellone Zverev. con Alcaraz-Medvedev dal lato opposto), entreranno in scena ai sedicesimi. Nei trentaduesimi, il compito più duro ce l’hanno Berrettini (con l’australiano Popyrin) e soprattutto Arnaldi (contro il danese Rune, n. 13). Non è facile il debutto di Darderi, contro il neerlandese Griekspoor, Musetti ha il tedesco Struff, Cobolli ha il veterano di casa Gasquet, al quale è stata data una wild card. Sinner torna dopo la polemica di un anno fa per i match notturni e debutterà contro il sempre problematico americano Shelton, fresco finalista a Basilea. Vincendo potrebbe anche trovare Arnaldi (altrimenti Rune o Bublik) e quindi eventualmente nei quarti Fritz, battuto in finale a New York.

