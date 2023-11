“Berchidda live”, il film è un lungo concerto 

Un viaggio nell'archivio di Time in Jazz: “Berchidda live”, il film documentario scritto e diretto da Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara e Alessandro Rossi, debutta in anteprima assoluta al quarantunesimo Torino Film Festival. Prodotto dalla bolognese Mammut Film, sarà proiettato alla presenza degli autori e di Paolo Fresu - creatore del Festival che ogni estate si svolge nel suo paese natale - venerdì primo dicembre alle 17.30, al Cinema Romano 2.

Un lavoro accurato che ricostruisce 35 anni di storia del Festival internazionale ideato e diretto dal trombettista attraverso una ricerca di materiale in gran parte inedito. Oltre 1.500 ore di riprese girate in 25 anni da Gianfranco Cabiddu e la sua troupe nelle varie edizioni di Time in Jazz si trasformano in un film concerto frutto di un lavoro a sei mani.

«Il film, seguendo un percorso emozionale che miscela memoria e contemporaneità», spiegano gli autori, «non procede per sequenze storiche di avvenimenti, aneddoti e cronologie, ma si muove per linee parallele di assonanze e attrazioni, viaggiando tra passato, presente e futuro ed elaborando una sintesi visiva e musicale di una storia multiforme e ancora in corso di evoluzione». L’intenzione è quella di far risuonare le immagini della Sardegna, «i volti dei musicisti, i dettagli degli strumenti, l’affollarsi degli spettatori, le danze sfrenate e gli ascolti estatici, i luoghi romiti e il grande palco centrale, fino a comporre un affresco jazz che immerga gli spettatori nel festival, li faccia vivere cose che non hanno vissuto o alle quali al contrario hanno partecipato ma che vogliono riscoprire, rivivere». Un film concerto, un intreccio di musica e luoghi, di emozioni e memorie.

