Bèrchida, una perla senza cemento paradiso per astrofili 

Siniscola ha come fiore all’occhiello una delle spiagge più belle e incontaminate del Mediterraneo. Analisi certificate confermano la qualità delle acque di balneazione della spiaggia di Bèrchida su cui sventolano le Bandiere blu e verde. Lunga oltre quattro chilometri, indiscutibilmente tra le più pulite dell’Isola, ottiene un bollino blu che conferma ma va oltre, grazie a dati di laboratorio incontrovertibili, a ciò che si evince da centinaia di citazioni, articoli e recensioni che negli ultimi anni la hanno vista protagonista.

Gestione efficace

Pienamente soddisfatti i gestori della spiaggia e dei servizi offerti lungo il litorale ai villeggianti, soddisfatti a loro volta. I dati che certificano l’ottima qualità delle acque emergono dalle analisi effettuate dai biologi di “Ambient”, un laboratorio accreditato a livello Ue (Accredia) con oltre venti campionamenti acquisiti lungo tutto l’arenile. Il campionamento è stato effettuato il 7 agosto, proprio per analizzare i valori nel massimo momento di presenze: risultati eccellenti.

Vade retro cemento

Tra le carte vincenti di Bèrchida c’è senza dubbio quella di essere un paradiso senza cemento. «Bèrchida – continuano i gestori del sito - è sotto tutela ambientale assoluta anche livello Ue (inclusa la classificazione come Sito di interesse comunitario – Sic). Qui non troverete un grammo di cemento: ogni struttura – dai piccoli chioschi ai punti di ristoro – è amovibile, realizzata soprattutto in legno e metallo».

L’accesso è regolamentato da un parcheggio dedicato, situato a distanza per preservare l’ambiente dunale anch’esso sotto totale protezione comunitaria. Raggiungere il sito significa percorrere in auto gli ultimi tre chilometri su un tratto sterrato: qui vige il divieto assoluto di cemento ed asfalto. Questo ha permesso di mantenere intatto lo scenario: sabbia bianchissima, acqua trasparente e fondali bassi, ideali anche per famiglie con bambini. Determinanti alcuni servizi: docce, chiosco, sdraio e ombrelloni. Un’attenzione giornaliera che prestano i proprietari delle strutture e dei terreni circostanti. Tutti sardi».

Stelle e astronavi

Ma Bèrchida oltre a essere un ambiente eccezionale è anche paradiso per gli appassionati di astronomia, cui è offerta la possibilità di parlare con gli astronauti della Iss, Stazione spaziale internazionale, in orbita. Offre spazio, silenzio e cielo stellato. Anche a Ferragosto, l’ampiezza dell’arenile ha garantito tranquillità e privacy: «Al tramonto e con il cielo stellato, Bèrchida è ancor più spettacolare. La zona è priva di inquinamento luminoso e acustico, offrendo al calar della sera uno spettacolo raro: la Via Lattea visibile a occhio nudo, le costellazioni e persino i satelliti Starlink, luminosissimi e allineati a decine in orbita stazionaria». Lo spettacolo è godibilissimo anche fuori stagione.

Soddisfazione comune

E proprio fuori stagione vale la pena di vedere Bèrchida. In autunno, inverno e primavera l’arenile diventa il regno delle mandrie di mucche bianche, in una perfetta simbiosi tra uomo e natura. Gian Luigi Farris, il sindaco, è al settimo cielo. «È di massima soddisfazione per Siniscola – dice – avere il patrimonio di una spiaggia come Bèrchida, incontaminata nonostante sia frequentata da migliaia di persone ogni giorno. I servizi preziosi garantiti dai gestori dello stabilimento assicurano la pulizia dell’arenile unitamente a quelli disposti dall’amministrazione comunale al mattino. Ai gestori dello stabilimento balneare debbo fare i miei complimenti per il modo in cui garantiscono i servizi, compresi quelli di pulizia».

