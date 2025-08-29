Bèrchida, nuovo attacco incendiario 

Ancora una volta, nel giro di pochi giorni, la pineta di Bèrchida è finita nel mirino dei piromani. L’oasi naturalistica che si estende dal faro di Capo Comino fino all’ingresso sud della spiaggia, uno dei tratti più incontaminati della costa siniscolese, è stata salvata dall’intervento tempestivo di due turisti tedeschi che, passando per caso nei pressi, hanno notato le prime lingue di fuoco e le hanno domate prima che si propagassero. Armati di estintore, i due visitatori hanno evitato quello che sarebbe potuto diventare l’ennesimo disastro ambientale in un’area di straordinaria bellezza, dichiarata da anni sito di interesse comunitario. Spento il principio d’incendio, i due turisti si sono diretti verso il Moletto per avvisare i gestori, consentendo così l’immediata attivazione delle procedure di emergenza. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Corpo forestale di Siniscola che per l’intera giornata di ieri ha perlustrato la zona, alla ricerca di tracce e indizi utili a chiarire le cause del rogo e a risalire ai responsabili.

Doloso

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe dell’ennesimo gesto doloso: la dinamica e la localizzazione delle fiamme non lasciano spazio a dubbi sul fatto che l’episodio non sia frutto di una semplice fatalità. A rendere ancora più grave l’accaduto è il fatto che l’attentato incendiario sia avvenuto nonostante le recenti ordinanze del sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris. Solo pochi giorni fa, in seguito a diversi tentativi di incendio, il primo cittadino aveva disposto l’immediata interdizione della pineta, vietandovi l’accesso a turisti e residenti. Meno male che i tedeschi hanno violato il divieto e salvato così la pineta.

Gioiello da tutelare

La pineta di Bèrchida non è solo un polmone verde che incornicia una delle spiagge più celebri e amate della Sardegna, ma anche un habitat prezioso per numerose specie vegetali e animali. E la spiaggia antistante risulta incontyaminata anche a Ferragosto. Ogni ferita inferta a Bèrchida da fiamme e atti vandalici rappresenta una perdita difficilmente sanabile. Solo il caso – e la prontezza dei due visitatori tedeschi – ha evitato che l’episodio di ieri si trasformasse in un rogo dalle conseguenze devastanti. La comunità siniscolese, già duramente provata dagli incendi degli ultimi anni, chiede ora maggiore vigilanza e un impegno deciso da parte delle istituzioni per contrastare i piromani.

