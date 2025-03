“Beranu in Bidda”, sfida all’ultimo petalo 

La primavera unisce le associazioni. “Sette note e più”, in collaborazione con il Comune, l’associazione Froris de Beranu e Cittadinanza attiva Oikos e con la partecipazione di tutti e quattro i centri commerciali naturali della città via Porcu, viale Colombo, Quartello e Sant’Elena Imperatrice, organizza per la prima volta “Primavera in città - Beranu in Bidda”, un concorso dove ognuno è protagonista, dal centro a Flumini, da Molentargius a Is Pontis Paris, da Pitz’e Serra a Quartello, da “Guventu” a “Funtana Ortus”.

Lo scopo è colorare le case e le strade con fiori alle finestre, sui balconi, nei giardini, dietro le vetrine. Partecipare è facilissimo e non ci sono costi: basta sbizzarrirsi, una giuria premierà poi i vincitori.«È un modo per cercare di riportare un po’ di attenzione nei negozi di prossimità di tutta la città», spiega il vice presidente di Sette note e più Alessandro Passera, «con uno strumento, la bellezza della natura, che vorremmo diventasse un biglietto da visita da replicare ogni anno». Gli aspiranti partecipanti potranno compilare o scaricare il modulo di iscrizione dalla pagina Facebook dell’iniziativa o richiederlo nella sede di Sette Note e più, in via Garibaldi, 103 o via mail all’indirizzosettenoteepiu@gmail.com. ( g. da. )

