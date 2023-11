Beppe Convertini alle 17 a Tuili: cara Sardegna, quanto ti amo Sfruttare la popolarità? «Un dovere morale per fare del bene»  

Stavolta in Sardegna sarà toccata e fuga. «Domani mi attendono a “Uno Mattina in Famiglia”», spiega Beppe Convertini, che oggi a Tuili riceverà il Premio alla Carriera in occasione della prima edizione del Premio Cavallino della Giara, di scena alla Villa Asquer a partire dalle 17.

«Tornare sull’Isola, una terra che amo molto e che ho avuto modo di conoscere bene e raccontare con “Linea verde”, “Azzurro – Storie di mare” e “Linea verde 100”, è un piacere: sono onorato di poter ritirare un riconoscimento che viene dato quando si sono fatte tante cose considerate belle e apprezzate dal pubblico», aggiunge Convertini, al timone di “Uno Mattina in Famiglia” nel fine settimana di Rai 1. «È una nuova sfida, con il maestro Michele Guardì diamo il buongiorno alle italiane e agli italiani intrattenendoli per qualche ora sulla rete ammiraglia: in televisione ho condotto tanti programmi, ma è sempre stimolante farlo per un pubblico che ti segue con grande affetto», prosegue il cinquantaduenne conduttore e attore, pugliese di Martina Franca, che il 24 novembre, sempre sulla Rai, condurrà il premio “Women for Women against Violence Camomilla Award”. Di cui dice: «È dedicato alle donne che hanno avuto a che fare con una violenza o col tumore al seno, personaggi famosi come Samantha De Grenet, Carolina Marconi e Patrizia Mirigliani e persone comuni ci aiuteranno a tenere alta l’attenzione su due temi delicati».

Non una novità l’impegno nel sociale per l’ex Mister Italia, testimonial della campagna Indifesa di Terre des Hommes. «Quando avevo 17 anni mio padre fu colpito da un tumore ai polmoni e negli ultimi mesi di vita fu accudito da medici volontari: sono loro che mi hanno ispirato sia nelle missioni nei campi profughi siriani e in Myanmar, sia per il mio libro “I bambini di nessuno”», racconta Convertini. «Per chi fa il nostro mestiere sfruttare la popolarità per aiutare gli altri è un dovere morale».

