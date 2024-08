Beppe Carletti: «E a Nuoro c’è la prima Scuola Nomade d’Italia» 

È un rapporto d’affetto reciproco quello che lega i Nomadi e la Sardegna, un rapporto fatto di persone e musica, un po’ come la storia della leggendaria band modenese, che, dopo numerosi passaggi estivi, da Nule a Macomer, da Carbonia a Porto Cervo, si appresta a tornare nell’Isola con altri due appuntamenti del lungo tour per i 60 (più 1) anni di carriera: oggi, al campo sportivo di Urzulei e, venerdì 13, gratis in piazza a Settimo San Pietro.

Dopo diversi, inevitabili cambi di formazione, assieme a Beppe Carletti, tastierista e fondatore del gruppo con il compianto Augusto Daolio, ci sono Cico Falzone (chitarre e cori), Domenico Inguaggiato (batteria), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino e voce) e Yuri Cilloni (voce), custodi di una storia lunga oltre sei decenni, con più di 15 milioni di dischi venduti e una folta serie di brani indimenticabili, tra cui “Io Vagabondo (Che non sono altro)”, “Dio è morto”, “Canzone per un’amica”, “Crescerai” e “Noi non ci saremo”. «Le persone che vengono ai nostri concerti in Sardegna, ci vogliono un bene dell’anima», ci ha raccontato Beppe Carletti. «È difficile da spiegare tutto questo amore che c’è nei nostri confronti, a Biscollai ci hanno persino intitolato una scuola, la “Prima Scuola Nomade d’Italia”, ma noi cerchiamo sempre di contraccambiare con la musica e con il contatto con le persone».

Il ricordo più bello?

«La nostra prima volta! Era il ’capodanno del 66 e quando siamo sbarcati a Porto Torres, c’era un carabiniere, che ha gridato: “Comandante, sono arrivati i Nomadi”. Poi, in tutti i paesini che attraversavamo, la gente che ci aspettava in strada, con gli accendini. Non scorderò mai l’accoglienza che ci avete dato».

Con questo tour festeggiate i 60 (e 1) anni di carriera… solo i Rolling Stones vi battono! Qual è il segreto dei Nomadi?

«Che a noi piace stare a tavola, a Mick Jagger un po’ meno, visto quanto è magro (ride). Certo che essere dietro i Rolling Stone è un onore».

Come l’incontro con il presidente Mattarella?

«Ho fatto tanti incontri nella vita: il Dalai Lama, il Papa, Arafat, ma essere ricevuti dal presidente Mattarella per me è stato un onore vero, una dimostrazione di affetto verso i Nomadi e la nostra storia. In 25 per fare questa lunga storia, di cui sono rimasto l’unico superstite».

Il momento più bello e quello più difficile?

«Il più difficile è stato senza dubbio quando è morto Augusto, una cosa veramente insuperabile, ma dalle chiacchierate che facevamo io e lui, mi sono convinto che andare avanti era la cosa giusta. Il momento più bello è stato quando ci siamo incontrati, a 16 anni, sul palco. Era il gennaio ’63 e da lì è iniziata la storia».

Che affinità vi legava?

«Io e lui non abbiamo mai pensato al successo, ci bastava la possibilità di suonare nelle balere. L’occasione per incidere è arrivata per caso, ma le cose più belle sono quelle che non ti aspetti. Poi, io e Augusto abbiamo fatto 30 anni assieme, a 400 metri di distanza l’uno dall’altro nel paese. È stata un’unione bellissima, che porto nel cuore, perché non si dimentica mai un amico sul palco e giù dal palco».

Un altro incontro fondamentale è stato quello con Guccini, tra i brani che ha scritto per voi c’è “Dio è morto”, un inno fatto di aspra critica sociale, ma anche pieno di speranza. Il sogno disilluso di una generazione o quella speranza è ancora viva?

«Pensate che ce l’avevano censurata! Con Francesco ho un ottimo rapporto, vado spesso a trovarlo a casa sua e devo dire che siamo stati fortunati io e Augusto a incontrare questo grande poeta del Novecento. La cosa bella di questa canzone è che sembra scritta oggi e certo che quella speranza è ancora viva, dobbiamo pensarla così, di negatività ce n’è già troppa in giro».

Cosa anima oggi il bisogno di fare musica dei Nomadi?

«La voglia di raccontare la vita, come abbiamo sempre fatto, la speranza, che non manca mai nelle nostre canzoni e l’affetto della gente, perché la nostra musica è di tutti e per tutti».

