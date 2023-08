Benzinai, ieri il debutto dei cartelli coi prezzi medi I gestori: «Misura inutile» 

Sono comparsi alle pompe di benzina i primi cartelli con i prezzi medi dei carburanti. Da ieri i gestori hanno l'obbligo di esporre, oltre ai prezzi praticati, quelli medi della regione oppure, sulla rete autostradale, quelli medi nazionali. L'obiettivo è aumentare la trasparenza e consentire ai consumatori di scegliere gli impianti più convenienti. «L'obbligo tutelerà innanzitutto la stragrande maggioranza di gestori onesti», ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolineando che al debutto non sono stati registrati intoppi.

A fronte dei rincari di benzina e gasolio a ridosso dell'esodo estivo, dubbi sull'utilità della misura e polemiche hanno accompagnato l'avvio dei cartelloni, da parte delle associazioni dei consumatori e dei gestori. Assopetroli Assoenergia ha contestato l'invito di Urso a segnalare le pompe con prezzi anomali, lamentando una «campagna di disinformazione, ingiusta e a tratti denigratoria». Il Tesoro, intanto, con la sottosegretaria, Lucia Albano, ha escluso che ci siano i presupposti per una riduzione delle accise, alla luce dell'andamento dei prezzi internazionali. E il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha sostenuto che «il Governo Meloni ha tolto gli sconti sulle accise stabiliti da Draghi e ha dato i soldi sulla base di una pressione molto forte di Lotito alle società di serie A».

Anche nel giorno del debutto dei nuovi cartelloni, si sono registrati rincari. I dati del ministero sulla modalità self, che devono essere ripresi ed esposti dai benzinai entro le 10.30 o comunque entro due ore dall'apertura, indicano in autostrada medie di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro per il diesel. A livello territoriale, i prezzi più alti della verde sono nella Provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro a litro e in Puglia a 1,943 euro. Sotto la soglia di 1,9 euro si collocano solo le Marche a 1,892 e il Veneto a 1,898.

Un benzinaio bolzanino, Stefan Brunner, racconta che da lui, come nel resto di Italia, sono stati alzati i prezzi: «Non decidiamo niente, fa tutto la compagnia. Noi su ogni litro guadagniamo tre centesimi, da quello dobbiamo togliere le spese. Rimane pochissimo». Una benzinaia di Torino osserva invece che è «un obbligo in più. Ma se è utile, facciamo anche questo». Meno positivo un gestore di Genova: «I cartelli creano confusione per i consumatori, che vedono molti prezzi e non hanno idea di qual è quello alla pompa».

In generale, la prima giornata è andata senza grossi problemi. In alcuni casi, in assenza dei cartelli ufficiali, i benzinai sono ricorsi a soluzioni fai-da-te, altri hanno semi-nascosto i prezzi medi, per esempio sui vetri degli uffici, come a Bari. A Napoli, l'applicazione della misura, che prevede sanzioni da 200mila a duemila euro per gli inadempienti, è a macchia di leopardo. In alcuni casi, soprattutto nelle periferie, mancano anche i cartelli con i prezzi dell’impianto. Il ministero delle Imprese e quello dell'Ambiente hanno predisposto un disegno di legge. Le novità, attese in Consiglio dei ministri dopo l’estate, p revedono maggiore rigore e controlli sull'autorizzazione alla vendita, chiarezza e prevedibilità nei rapporti tra titolari dell'impianto e gestori, riorganizzazione della rete e riconversione green.

