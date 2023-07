Benzina, scontro sulle nuove regole 

Una rivoluzione per il Governo, un bluff per i gestori dei distributori di benzina. L’obbligo da oggi di esporre in tutte le stazioni di servizio il doppio cartello con il prezzo applicato dal punto vendita affiancato a quello medio regionale registrato dal ministero dei Trasporti sta creando l’ennesimo scontro nel comparto dei carburanti. Da Roma sono infatti convinti che un confronto immediato delle quotazioni possa scoraggiare le speculazioni, dando agli automobilisti la possibilità di scegliere il rifornimento più economico. I rappresentanti dei benzinai hanno invece opinione opposta e, sebbene si stiano adeguando alle nuove norme, temono che il moltiplicarsi di insegne possa solo contribuire a confondere il consumatore senza dare alcun apporto al taglio dei prezzi.

Stangata

Nel mentre il costo di un pieno sale ogni giorno di più. E nelle ultime due settimane ha subito un’accelerazione: «Abbiamo la benzina a 1,91 centesimi di euro per litro e il gasolio a 1,76 centesimi», spiega il Codacons, definendo gli aumenti all’approssimarsi dell’estate «una tassa occulta».

In realtà lo stesso Ministero ha chiarito che non ci sia alcuna incongruenza tra la recente impennata dei prezzi e le dinamiche internazionali che vedono le quotazioni del petrolio in costante ascesa.

E allora, implicitamente, per il Governo i colpevoli di questa stangata sui consumatori possono solo essere i benzinai, sui quali peserebbe la decisione di applicare il prezzo finale a un litro di diesel o super.

«Si tratta invece dell’ennesima misura che non risolverà il vero problema del comparto, ovvero smascherare le speculazioni delle compagnie petrolifere», dice chiaramente Giuseppe Balia, presidente regionale dell’Angac, l’associazione dei benzinai indipendenti.

«Sia chiaro, noi siamo pronti a rispettare le regole, ma i nuovi cartelli porteranno solo confusione e metteranno alla gogna i gestori, gli unici a mettere la faccia davanti a questi rincari».

La proposta alternativa di Balia è caduta settimane fa nel vuoto: «Sarebbe stato meglio esporre al pubblico i costi all’ingrosso dei carburanti. Così tutti si accorgerebbero che i nostri guadagni sono irrisori e che sugli aumenti non abbiamo responsabilità».

Critiche

Giampiero Bindo, leader di benzinai aderenti alla Figisc-Confcommercio, ha opinioni simili: «Non saranno certo due cartelli in più a far calare il prezzo dei carburanti». Anzi, secondo il gestore «le quotazioni sono destinate ad aumentare ancora di più a causa delle dinamiche internazionali che vedono le scorte in Usa calare e la “sete” della Cina aumentare. Certo, nei prossimi giorni verificheremo l’impatto che i nuovi obblighi avranno, ma siamo sicuri che l’automobilista abbia bisogno di chiarezza e non di ulteriori cifre da vedere senza poterle valutare con consapevolezza».

Intanto la Faib, la federazione dei gestori Confesercenti, teme il peggio: «Il rischio è che si realizzi quello che le associazioni di settore e la stessa Antitrust hanno denunciato, ossia un allineamento verso l’alto del prezzo medio, perché questo potrebbe stabilizzare sul mercato interno le spinte internazionali sui prezzi, togliendo spazio alla competitività».

