Benzina, le nuove regole non domano i prezzi  

Lo sguardo si muove rassegnato sul tabellone con le tariffe quotidiane dei carburanti: «È una vergogna, e non ci vengano a dire che la colpa è sempre di Putin». A mezza mattina Giorgio Podda, a bordo della sua Peugeot grigia, indugia davanti al distributore di viale San Vincenzo. «Guardi, scriva solo che i politici dovrebbero vergognarsi tutti. È meglio che non aggiunga altro».

Quaranta euro di senza piombo più tardi, l’automobilista si allontana: ma il copione si ripeterà identico, più volte. Qui e nelle altre stazioni di servizio di Cagliari, dove il rapporto sembra direttamente proporzionale: il prezzo di benzina e gasolio aumenta, e di pari passo cresce il malumore degli automobilisti esasperati. Si aggiunge quello dei gestori delle stazioni di servizio rispetto alla disposizione del Governo - che ha imposto l’esposizione del cartello con i prezzi medi -, entrata in vigore esattamente due settimane fa: ma dopo i primi giorni di sperimentazione viene etichettata come un gigantesco flop in tutta Italia, incapace di calmierare le tariffe. Proprio a Cagliari, secondo Adiconsum Sardegna, si sono registrati picchi di 2,369 euro per un litro di benzina (in modalità servito).

I gestori

Basta qualche ora trascorsa a vagare tra i distributori del capoluogo sardo, o magari spingersi verso la litoranea per Villasimius, per capire che l’intento certamente apprezzabile del Governo Meloni non solo non ha superato la prova pratica, ma anzi, sembra creare il caos. «A cosa serve? Ancora sto cercando di capirlo. Per ora il risultato è una maggior confusione tra i clienti che non sanno più quale cartello guardare e il prezzo di benzina e gasolio che continua a crescere di giorno in giorno», commenta Andrea Siddi, gestore del distributore Eni di piazza Esquivel, che mette subito le mani avanti: «La gente se la prende con noi, ma deve essere chiaro che le tariffe le decidono le compagnie che si arricchiscono, mentre il nostro guadagno è di cinque centesimi sul servito e tre sull’iperself. Entrate da fallimento».

Elisabetta, che opera nel distributore di viale Buoncammino, ribadisce il concetto: «Non ha senso, anche perché parliamo di prezzi medi più alti di quelli praticati. Serve solo a complicare la vita a noi gestori», commenta. «Ci atteniamo alle tariffe stabilite dalle compagnie e abbiamo l’obbligo di comunicare ogni cambiamento all’Agenzia delle entrate entro un determinato orario, ma è ovvio che più i prezzi di benzina e gasolio aumentano e meno noi guadagniamo, perché chi prima si faceva servire ora opta comprensibilmente per il self service».

La regola

Obbligo di esporre i prezzi medi regionali (nelle autostrade quelli nazionali) in ogni stazione di servizio: è questa la regola d’inizio mese che fa discutere un po’ tutti e non sembra sortire l’effetto sperato. Anzi, dall’entrata in vigore del decreto Trasparenza - primo agosto - gli aumenti sono stati costanti, contrariamente alle previsioni ottimistiche del ministro Adolfo Urso, intenzionato a combattere le speculazioni e a frenare l’impennata dei listini alimentati dalle vicine festività. Così, a ridosso di Ferragosto, a Cagliari e dintorni si viaggia ovunque sopra i due euro per un litro di benzina in modalità servito; tra 1,897 e 1,939 per chi decide di fare da solo. E il gasolio in modalità self oscilla tra 1,797 e 1,829.

Malumore diffuso

In tempi di rincari generalizzati, lo pensano in tanti che l’inesorabile tendenza al rialzo del carburante incida pesantemente sulle tasche dei consumatori. «Ormai sta diventando proibitivo tutto, dalla spesa al supermercato al rifornimento della macchina. Si fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese», osserva rassegnato Carlo Frau, che si concede un pieno temendo nuovi e ulteriori aumenti.

La differenza è minima tra un distributore e l’altro, con listini più pesanti man mano che si lascia il centro e ci si dirige verso il mare. Non certo una novità, così per risparmiare molti giocano d’anticipo: «Cinquanta euro di benzina che mi farò bastare, spero, per le due settimane di ferie», assicura Paolo Ghiani, diretto a Chia con moglie, figli e cane. «Spero che al mio rientro si inverta la tendenza, perché di questo passo non si sa dove finiremo», dice dopo aver ritirato la ricevuta della pompa numero 3 della Q8 di viale Marconi.

La classifica

Si protesta in tutta Italia, dove secondo gli ultimi dati pubblicati nel sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy (aggiornati a ieri) Puglia e la provincia di Bolzano sono in cima alla classifica per prezzo medio della benzina (1,969), il Veneto nell’ultimo gradino con la tariffa più bassa d’Italia (1,921), e la Sardegna si piazza in quinta posizione (1,958) preceduta da Liguria, Calabria e Basilicata. Oltre a Puglia e Bolzano. E all’orizzonte s’intravedono ulteriori rincari.

