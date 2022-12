Benzina, la bonifica infinita 

Da allora, sotto il controllo dell’Arpas, la zona è interessata da un’opera di bonifica, che punta soprattutto a emungere dalle falde acquifere gli idrocarburi penetrati nel terreno. In Comune arrivano puntualmente i rapporti sui lavori e il programma dei successivi interventi, ma nessuno è a conoscenza dei risultati ottenuti sino ad oggi.

Un fiume di benzina finito sul terreno e penetrato sino alle falde, una bonifica infinita che nessuno sa quando terminerà: a distanza di undici anni dal ribaltamento sulla Strada statale 195 di un’autobotte carica di combustibile appena caricato nella raffineria di Sarroch, Capoterra è costretta ancora a fare i conti con gli idrocarburi sversati dal pesante automezzo.

L’incidente

L’incidente, che paralizzò l’arteria sulcitana per quasi nove ore, si verificò nel tratto compreso tra il territorio di Capoterra e quello di Sarroch il 20 aprile del 2011. Erano passate da poco le 13 quando un’autocisterna della Esso finì fuori strada ribaltandosi su un fianco: da una falla del grande serbatoio del mezzo in pochi minuti fuoriuscì un getto di benzina che oltre a inondare la strada, si riversò sul terreno agricolo accanto.

Da allora, sotto il controllo dell’Arpas, la zona è interessata da un’opera di bonifica, che punta soprattutto a emungere dalle falde acquifere gli idrocarburi penetrati nel terreno. In Comune arrivano puntualmente i rapporti sui lavori e il programma dei successivi interventi, ma nessuno è a conoscenza dei risultati ottenuti sino ad oggi.

Il Comune

«Periodicamente vengono effettuati dei prelievi in quel terreno privato, in Comune arrivano dei report trimestrali, ma non sappiamo quali siano le condizioni della falda – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, vorremmo conoscere anche noi, a distanza di undici anni, gli effetti provocati da quello sversamento».

L’ex sindaco, Francesco Dessì, ricorda bene l’incidente: «Allora si disse che dalla cisterna si riversarono sulla strada e sul terreno circa 20mila litri di benzina, il terreno interessato dallo sversamento è piuttosto permeabile, immagino che la bonifica vada per le lunghe proprio perché il combustibile è arrivato sino alla falda».

Fabrizio Porcedda, responsabile dell’Ufficio urbanistica, racconta i retroscena legati alla bonifica: «C’è stato un contenzioso tra i proprietari del terreno agricolo e la ditta incaricata dei lavori, gli interventi hanno quindi subito dei rallentamenti. I lavori, seguiti da Arpas e Città Metropolitana, non sono terminati: il monitoraggio prosegue, ma è impossibile dire quando quel terreno potrà considerarsi bonificato. Sono interventi lunghi, lo stesso accadde lungo la Provinciale 91 dove sorgeva un distributore di carburante».

