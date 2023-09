Benzina e diesel sempre più su «Così non arriviamo a fine mese» 

È un déjà-vu: al distributore di benzina, lo schizzare continuo dei prezzi sovrasta ormai il rombo dei motori. Fare il pieno del serbatoio per i sardi – e non solo – è ormai una rarità. Da una parte, gli automobilisti stringono i denti per cercare di mantenere le proprie abitudini, nonostante la spesa sempre crescente per il carburante aggravi il bilancio familiare. Dall’altra, c’è chi prova a risparmiare spostandosi con i mezzi pubblici, in bici o in monopattino. Al momento di rifornire, però, tutti si infuriano: «Aumenti, aumenti e solo aumenti. A fine mese non ci arriviamo più».

Tra i distributori

Il prezzo del carburante – diesel o benzina ormai non fa più differenza – è vero, ha sempre avuto un impatto diretto sulle tasche dei sardi, ma i continui rincari preoccupano e angosciano non poco chi, per vari motivi, dell’auto non può fare a meno. I benzinai, rassegnati, invece, si definiscono l’ultima ruota del carro: «Si arrabbiano con noi, ma devono prendersela con le compagnie e con il governo che fanno il prezzo del carburante», dicono.«La settimana scorsa ho messo 35 euro di benzina alla mia piccola citycar: ho dovuto girare ben tre distributori prima di riuscire a trovare la verde sotto i due euro», spiega Giovanni Puddu, studente di ingegneria, «alla fine ne ho scelto uno che c’è tra Sestu ed Elmas. Quando posso cerco di spostarmi in autobus, come ho fatto sabato, ma per chi come me vive nell’hinterland non è sempre comodo: ho risparmiato economicamente ma non il tempo».

Le voci

In tanti vanno alla ricerca del distributore per risparmiare qualche centesimo in meno sul costo al litro. E quasi tutti ricorrono al self service, capace di farti risparmiare ancora qualcosa sul prezzo finale. A Cagliari nel fine settimana, per esempio, i prezzi al litro oscillano – in media - tra l’euro e novantaquattro per il diesel e i due euro per la verde. «Metto giusto dieci euro per non far fermare l’auto. Qui mi sembra costi meno. Per essere educato dico che siamo arrabbiati: continuano a spremerci, ma non c’è più niente da spremere», afferma Daniele Pitzalis, mostrando la banconota, mentre si affretta a pagare in un distributore sull’asse mediano.

«Ho lasciato l’auto e utilizzo quasi sempre il monopattino», dice entusiasta Luca Russo, pizzaiolo, «i prezzi sono troppo alti e cerco di risparmiare. Ormai la uso davvero poco, per questo faccio sempre il pieno. Se dovessi usarla tutti i giorni mi durerebbe massimo una settimana e mezzo, ma così tiro anche tre settimane e sopravvivo».

Bilanci familiari

In un distributore del centro città Vittoria Addis, pensionata, sta, invece “litigando” con la pompa del diesel: «Ci mancava anche che finisse! Oltre il danno la beffa: stava uscendo schiuma, chissà quanta aria è entrata», evidenzia seccata. E poi aggiunge: «Ci stanno distruggendo, siamo veramente stanchi, vogliono una rivoluzione? Io sono pronta. Dell’auto non posso fare a meno, sono una nonna che si occupa dei nipotini e ho una mamma anziana che ha bisogno di me, ma ho una pensione da 900 euro, come posso vivere serena?». Dall’altra fila interviene Simone Deiana: «In Sardegna siamo cornuti e mazziati: subiamo l’inquinamento delle raffinerie e paghiamo il carburante anche di più rispetto alle altre regioni italiane. È assurdo». Eppure per tanti l’auto resta il mezzo essenziale della routine quotidiana. «Sto cercando di capire quanto spenderò alla settimana, forse mi serviranno 60 euro solo per andare al lavoro», dice, invece, Andrea Loi, educatore in provincia, «per risparmiare cercherò di concentrare le ore nelle stesse giornate per non andare avanti e indietro da Cagliari».

I titolari

Ma ci sono anche i benzinai che troppo spesso si ritrovano a fare da parafulmine con i clienti. «Gli automobilisti si arrabbiano con noi, si sfogano e si lamentano tutti i giorni perché i politici prima promettono e poi nella sostanza non cambiano le cose», sostiene Antonio Pischedda, benzinaio in un distributore della statale 554. «È anche vero che, però, loro non cambiano le proprie abitudini: anche la domenica c’è la fila. Ma ormai è raro facciano il pieno: vanno avanti con 5-10 e 15 euro. Il prezzo non lo fa il gestore che si adegua a un prezzo medio regionale che cambia ogni giorno. Anche i benzinai pagano le conseguenze di questi prezzi folli: basta fare un giro in zona e vedere quanti distributori hanno chiuso perché non riescono a pagare le cisterne di carburante».

