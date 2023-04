Benzema e Asensio lanciano il Real Madrid 

Chelsea (3-5-2) : Arrizabalagaa, Koulibaly (10’ st Cucurella), Thiago Silva (31’ st Mount), Fofana, James, Chilwell, Kantè (30’ st Gallagher), Kovacic, Enzo Fernandez, Joao Felix (20’ st Chalobah), Sterling (20’ st Havertz). In panchina Mendy, Azpiculueta, Loftus-Cheek, Mudryk, Pulisic, Zakaria, Ziyech. Allenatore Lampard.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois, Carvajal, Camavinga (26’ st Rudiger) Eder Militao, Alaba, Kroos (), Valverde, Modric (36’ st Ceballos), Benzema, Rodrygo (26’ st Asensio), Vinicius Junior. In panchina Lunin, Luis Lopez, Odriozola, Vallejo, Vazquez, Mariano, Hazard. Allenatore Ancelotti.

Real Madrid 2

Chelsea 0

Arbitro : Letexier (Francia).

Reti : pt 21’ Benzema, st 29’ Asensio.

Note : espulso Chilwell al 14’ st.

Madrid. Il Real Madrid ha battuto il Chelsea 2-0 nell’andata dei quarti di finale di Champions League: a segno, al 21’ del primo tempo, Karim Benzema. Nella ripresa Chelsea in 10 uomini per l’espulsione di Chilwell dal 14’, e al 29’ arriva il raddoppio del Real con Asensio. La gara di ritorno è in programma martedì a Stamford Bridge.

© Riproduzione riservata