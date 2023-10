Benvenuto Vermentino riempie il centro e conquista gli stranieri 

Un prevedibile bagno di folla, complice anche una presenza turistica ancora apprezzabile, ha accompagnato sabato, fino a notte, l’evento di punta di Benvenuto Vermentino con il ritorno al format classico con gli stand posizionati nelle vie del centro e il calice con i ticket. Ieri la chiusura ufficiale con le ultime degustazioni in cantina e la mostra dell’artigianato sardo allestita al museo archeologico che nei giorni scorsi ha anche ospitato gli incontri d’affari e le degustazioni tecniche.

Nelle vie del centro i visitatori (tanti i turisti stranieri) hanno potuto apprezzare – guidati dai sommelier – nei cinque stand dislocati tra corso Umberto, le piazze Regina Margherita e Matteotti e via Regina Elena i Vermentini ospiti, quelli di Toscana, Liguria e Corsica, quello di Sardegna e la Docg gallurese, il principe della rassegna che vede il Consorzio in prima fila nell’organizzazione (con Camera di commercio, PromoCamera e Comune di Olbia). Sono circa 3000 gli ettari coltivati e destinati a Vermentino di Gallura Docg, un trend in costante crescita negli ultimi anni, con circa 35 cantine e 6000 bottiglie prodotte. «Le visite guidate e le degustazioni in cantina – ha commentato il presidente di Confagricoltura Sassari-Gallura Stefano Taras –, sono il modo migliore per raccontare questa straordinaria varietà enologica e i prodotti agroalimentari del territorio, in un connubio che mette assieme ricchezza ambientale e tradizione produttiva, biodiversità e capacità di fare impresa anche nella promozione turistica di un intero distretto».

