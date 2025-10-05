Benvenuto Vermentino, calamita per turisti stranieri 

“Benvenuto Vermentino” centra un'altra edizione da grandi numeri. Un week-end di degustazioni ha chiuso l’evento, che ha portato in città oltre 90 cantine da tutta l’isola e 15 da Liguria, Toscana e Corsica, affollando il centro storico. La manifestazione, organizzata da Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna, Comune di Olbia e Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, una calamita per i turisti stranieri. «In linea con l’anno scorso oltre mille i ticket staccati agli stand ma il dato da segnalare è che oltre il 60% dei visitatori erano stranieri – sottolinea Luigi Chessa, direttore di Promocamera - Molto bene la Mostra di artigianato con oltre 1000 ingressi, così come le masterclass del’Ais, sempre sold-out». Cinquanta le attività che hanno aderito, soddisfatta la Confcommercio Gallura. «Siamo molto contenti dell’esito della manifestazione. Per l’undicesimo anno si rivela capace di catalizzare un importante numero di visitatori e allo stesso tempo riesce a far da volano per la promozione dei prodotti locali ed è importante il dato sulle presenze nelle strutture ricettive ed extra ricettive , aumentate rispetto allo scorso anno – afferma il presidente Edoardo Oggiano - Bisognerà sicuramente coinvolgere sempre più le attività commerciali per creare ancora più appeal ma ci riteniamo soddisfatti e ottimisti per il futuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA