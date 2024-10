Benvenuto Vermentino, a Olbia si celebra l’oro di Gallura 

Olbia e il suo centro storico sono pronte a celebrare il Vermentino. Degustazioni, shopping night, artigianato e incontri d’affari, la settimana dedicata all’oro di Gallura torna, anche quest’anno, a riempire le vie della città grazie ad un programma sempre più ricco che garantisce alla manifestazione visibilità e ad attrattività nell’ottica dell’allungamento della stagione. Organizzato dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna ( con l’Azienda Speciale Promocamera) e in collaborazione con il Comune di Olbia, Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura DOCG e il sostegno delle associazioni di categoria e dell’A.I.S. Gallura, “Benvenuto Vermentino”, dal 7 al 13 ottobre, si proietta come una delle manifestazioni di punta dell’enogastronoma e della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Dai bar, ristoranti e negozi del centro dove assaporare un buon calice insieme ai menù in abbinamento, al Museo Archeologico dove attese sono la degustazione tecnica guidata dell’Ais Gallura e la Mostra dell’Artigianato. Sempre al Museo gli incontri tra buyers e importatori nazionali ed esteri, scambio reso ancora più vivace grazie ai tour guidati alla scoperta della Gallura. Tornano anche le “Esperienze in cantina”, un tuffo nel cuore delle aziende produttrici e il Premio Nazionale Eno-letteario che chiuderà l’evento, sabato 12 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA