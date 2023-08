Benvenuti, sono la padrona di casa 

Mentre da questa parte della frontiera e nell’Isola in particolare continuiamo pigramente a riassumerla nel trittico “cagliaritana, fascinosissima, prima-Bond-girl-italiana”, Caterina Murino va al gran galoppo. Da vent’anni in Francia, dove oltre a interpretare film, serie tv e pièce teatrali brilla di nuova luce come designer di gioielli in filigrana realizzati da artigiani sardi, da domani sarà come madrina dell’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia, la dodicesima firmata da Alberto Barbera come direttore artistico. «Non sarò una figurina sul tappeto rosso», assicurava già il mese scorso.

Come si rende non decorativo questo ruolo?

«Francamente penso che chi mi conosce avrebbe qualche difficoltà a immaginarmi in un ruolo decorativo. Quello che vorrei portare a Venezia è innanzitutto un contributo di idee da proporre ad Alberto Barbera, più che altro per il prossimo anno, visto che quanto a questa edizione ormai sostanzialmente ci siamo. Più in genere spero di portare un contributo di esperienza e di personalità, poi starà a voi giudicare se la padrona di casa di questa edizione è andata bene o no».

In un’intervista per la Festa del Cinema di Roma lei raccontava di come i francesi si secchino quando da un film viene fuori un’immagine troppo dura dell’Italia. Non è sorprendente?

«Ma i francesi adorano gli italiani, è quello che non riesco a far capire ai miei connazionali che invece sono convinti di essere detestati. Parlo per esperienza diretta: mai nessuno, in vent’anni che vivo in Francia, mi ha parlato male dell’Italia».

Come ci vedono?

«Per quel che siamo: un Paese ricco di cultura, di bellezza, con una gastronomia straordinaria. Siamo noi italiani che a volta non abbiamo questa percezione, anche perché quando vivi quotidianamente in un posto magari tendi a vederne più i limiti che i pregi. Penso che dovremmo impegnarci a cambiare il nostro punto di vista».

Magari dovremmo riuscire a cambiare anche quello sui francesi. Perché spesso ci sono antipatici?

«Questo dovrebbe spiegarlo lei a me, in realtà. Quello che so, e lo ripeto, è che i francesi ci adorano».

Visto dal suo osservatorio francese: almeno il rapporto fra Italia e Sardegna è diventato più sereno di un tempo?

«Penso di sì, anche se forse anche qui c’è qualche cosa da superare quanto ad autopercezione. Forse a volte abbiamo ancora la tendenza a sentirci dei brutti anatroccoli, dovremmo renderci conto che la trasformazione in un bellissimo cigno c’è stata già da tempo».

