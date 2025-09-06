«Benvenuti, questo è il vicoletto  dell’amore» 

Ogni città, ogni paese ha il suo angolo romantico: a Vallermosa è il vico Carlo Alberto, da tutti conosciuto come il “Vicoletto dell’amore”. Lungo oltre sessanta metri e largo giusto lo spazio di un abbraccio tra due innamorati, si trova nel centro del borgo, a pochi passi dal palazzo comunale. Per decenni ha regalato emozioni e intimità a tante generazioni di vallermosesi, e continua a farlo.

«Tante giovani coppie hanno iniziato qui la loro vita insieme», afferma un frequentatore di qualche decennio fa. Il viottolo, in passato percorso da un ruscello, era ricoperto da alti cespugli che offrivano un perfetto nascondiglio: durante il giorno ci giocavano i bambini, la sera ci si scambiavano qualche effusione le giovani coppie di innamorati.

Tre anni di ricerca

Il Vicoletto ha conservato i suoi segreti fino a qualche anno fa, quando la ventiquattrenne Rebecca Pisanu, che risiede su un lato di vico Carlo Alberto, ha acceso le luci della ribalta sul luogo più romantico del paese. La giovane, attraverso un lavoro certosino, ha raccolto tante testimonianze di generazioni di compaesani che hanno frequentato lo stradello. «Mi sono stati svelati tanti ricordi romantici, quelli che non si scordano mai», racconta: «La mia ricerca è iniziata tre anni fa, durante l’addobbo del centro del paese in occasione di una manifestazione, “Sapori d’Autunno”. L’opportunità è giunta quando alcuni turisti, mentre scattavano delle foto del vicolo, sono stati avvicinati da una donna del paese, che si è fermata a raccontare che lei e il fidanzato, poi diventato marito, s’incontravano la sera per scambiarsi qualche bacio proprio in quel vicolo».

Contro la violenza

Un ricordo romantico che, passando di bocca in bocca, ha appassionato le coppie di visitatori che, a loro volta, hanno poi deciso di scambiarsi un bacio propiziatorio nel vicoletto. Nasce così, nel 2022, l’idea di mantenere vivo il ricordo di quest’angolo di paese, testimone dell’unione di tante famiglie, proprio in occasione di “Sapori d’Autunno”, ed è stato subito un successo.

«Lo scorso anno, nel profilo social dedicato al vicoletto, abbiamo ricevuto 500mila visualizzazioni», aggiunge Pisanu: «Visto l’interesse, abbiamo pensato di non limitarci alla sola manifestazione annuale. Quindi, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, abbiamo partecipato a un’iniziativa di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con una fiaccolata partita proprio dal Vicoletto».

Tenerezze dal passato

Inoltre vico Carlo Alberto è stato protagonista anche durante le festività natalizie, periodo in cui si celebrano i valori dell’amore, della gratitudine e della generosità. In questi anni, sono state raccolte centinaia di frasi e messaggi scambiati tra innamorati, altri si sono sbizzarriti lasciando un personale ricordo su dei fogli: “Il nostro primo sguardo con occhi diversi, ti amo”, riporta una frase racchiusa in un cuore; “Un bacio rubato al volo”, un ricordo di trent’anni fa. Poi il più struggente, “Ti ho amato tanto, ora vai con Dio”, lasciato da un’anziana che ha perso l’amore della sua vita.

«Ora – annuncia Rebecca – ci stiamo preparando per la prossima edizione di “Sapori d’Autunno”, che si terrà il 18 e 19 ottobre. Vogliamo raccontare com’era l’amore nel passato. Nel vicoletto verrà allestita una mostra di fotografie e bigliettini di frasi d’amore, scambiate da fidanzati del paese, e non solo, nel periodo compreso tra gli anni ’10 e ’50 del secolo scorso. Un periodo decisamente romantico, tra innamorati era comune scambiarsi le foto per farsi ricordare. Chi vorrà contribuire – conclude Rebecca – potrà mantenere l’anonimato: il materiale verrà scansionato e subito restituito».

