Benvenuti portieri: ecco Palmisani 

Dopo “Super Pippo” Filippo Rinaldi, arrivato giovedì dal Parma, i pali dell’Olbia accolgono “Lorenzo il Magnifico”, alias Lorenzo Palmisani. Ufficiale: il portiere classe 2004, nazionale e neo campione d’Europa con l’Under 19, giunge in Gallura in prestito secco dal Frosinone, ufficialmente come terzo, anche se potrebbe tranquillamente giocarsi la maglia da titolare, da esordiente assoluto, col 21enne Rinaldi. Che però, a differenza di Palmisani – aggregato fino a ieri alla formazione ciociara, fresca di promozione in Serie A, per i primi impegni stagionali, e corteggiato nelle ultime settimane anche dal Pescara di Zeman – conosce già la categoria, avendo giocato in Serie C nelle ultime due stagioni con le maglie di Montevarchi e Piacenza.

A far da chioccia ai due under ci sarà il 28enne Van der Want, che ha difeso la porta dei bianchi durante il precampionato subendo 4 gol in 6 amichevoli, l’ultima delle quali giocata e vinta 6-0 contro la Primavera sabato pomeriggio, prima della presentazione ufficiale dell’Olbia. Rinaldi, sul palco dell’ex Scolastico insieme al resto dei bianchi, c’era, mentre Palmisani ha raggiunto il gruppo solo ieri sera, e questa mattina affronterà la prima seduta di allenamento da giocatore dell’Olbia.

Dalle ultime ore di mercato, però, il tecnico dei galluresi Leandro Greco spera ancora di ottenere un difensore per completare il gruppo dei centrali formato, a oggi, da Bellodi, Motolese e Palomba, con i primi due che si candidano a essere la coppia titolare già domenica al “Nespoli” per il debutto in campionato contro il Cesena.

